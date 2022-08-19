Під землею в Австралії відкрили лабораторію з лову темної матерії: там заборонені банани

У шахті, де добувають золото, вчені полюватимуть на речовину, з якої складається більша частина Всесвіту.

В одній із частин шахти, де видобувають золото, на глибині 1025 метрів під австралійським містом Ставелл відкрилася Підземна фізична лабораторія Ставелла. У цій лабораторії вчені хочуть виявити невидиму речовину, з якої, як вважається, складається 85% Всесвіту, повідомляє The Guardian.

Місто Ставелл знаходиться в 240 км від Мельбурна і саме тут почнеться полювання за невловимою темною матерією. Підземна фізична лабораторія Ставелла — це єдина у своєму роді установа, яка є єдиною у Південній півкулі.

[ + – ] Дорога, що веде до Підземної фізичної лабораторії Ставелла Фото: коронавирус ожирение статистика

За словами фізика Елізабетти Барберіо з Мельбурнського університету, це місце під землею найкраще підходить для пошуку частинок темної матерії. Тут немає впливу ні космічного, ні сонячного випромінювання, а отже, є надія зловити невловимі частинки за допомогою спеціального детектора темної матерії.

[ + – ] Місце перед входом до лабораторії Фото: The Guardian

"Ми її не можемо побачити, але темна матерія оточує всіх нас. Ця речовина має масу, але не поглинає, не випромінює і не відбиває світло. Вона практично не взаємодіє зі звичайною матерією, з якої складаємося ми, наша планета, зірки та галактики. Але така взаємодія можлива, і ми хочемо її побачити", — каже Барберіо.

Поки вчені зайняті встановленням детектора темної матерії, який незабаром має розпочати свою роботу. Він складатиметься з семи циліндрів із кристалів йодиду натрію, укладених у мідні трубки. Ці трубки будуть занурені в рідину під назвою бензол і поміщені в 200 тонн сталі.

[ + – ] Поки вчені зайняті встановленням детектора темної матерії, який незабаром має розпочати свою роботу. Він складатиметься з семи циліндрів із кристалів йодиду натрію, укладених у мідні трубки Фото: коронавирус ожирение статистика

За допомогою детектора вчених хочуть виявити гіпотетичну слабовзаємну масивну частинку — вімп. Згідно з теорією, зіткнення вімпу зі звичайною матерією призведе до виділення енергії, яку можна буде виявити у вигляді світла. Це світло має випустити кристали йодиду натрію.

"Ця лабораторія повністю стерильна, вона захищена від будь-яких речовин та факторів, які можуть вплинути на експеримент. Наприклад, вся лабораторія покрита спеціальним герметиком, який зводить нанівець проникнення радіоактивного газу радону з навколишньої гірської породи. До речі, сюди не можна принести банани, адже вони багаті калієм, а тому також трохи радіоактивні", — каже Барберіо.

Вчені вважають, що підтвердження існування темної матерії криється у русі галактик. Згідно з теорією, більшість галактик обертаються занадто швидко, щоб гравітація виходила тільки від звичайної речовини, тому має бути щось невидиме, яке утримує ці галактики як єдине ціле.

Фокус вже писав про найчутливіший у світі детектор темної матерії, який вже запущений у США і протягом 3 років вчені хочуть виявити частинки, які складають темну матерію — вімпи.