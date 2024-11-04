Путешественники во времени существуют: они умеют стареть в обратном направлении

Исследователи сделали невероятное открытие, обнаружив удивительную способность у гребневой медузы.

Related video

Ученые обнаружили уникальную способность гребневика или гребневой медузы стареть в обратном направлении, то есть превращаться обратно в личинку, пишет SciTechDaily.

Жизненные циклы животных обычно следуют всем знакомой последовательности: они рождаются, растут, размножаются и умирают, уступая место новому поколению. Науке известно лишь несколько видов, которые способны отклоняться от этого общего принципа. К пример, наиболее известна так называемая "бессмертная медуза" Turritopsis dohrnii, которая может превращаться из взрослой особи в полип. Теперь же к ней в компанию добавился гребневик Mnemiopsis leidyi.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

"Новая работа бросает вызов пониманию раннего развития животных в целом, речь идет о пластичности жизненного цикло и омоложения. Мы открыли новый, вид который пользуется своеобразной "машиной времени", а также поднимает главный вопрос: насколько распространена такая способность на всем древе жизни", — говорит научный сотрудник в Университете Бергена Джоан Дж. Сото-Энджел.

Удивительное открытие ученые сделали абсолютно случайно. Они наблюдали за животными в лаборатории и заметили, что взрослый гребневик неизвестным образом исчез из аквариума. Вместо взрослой особи в аквариуме была только личинка.

Руководитель исследования Павел Буркхардт решил узнать, действительно ли медуза из аквариума превратиться в личинку. Поэтому ученые разработали эксперименты, чтобы воспроизвести такую реверсию в контролируемых условиях.

После того, как Mnemiopsis leidyi подвергся стрессу от голода и физических травм, он действительно перешел от своей лопастной формы обратно к стадии личинки.

"Невероятно наблюдать за процессом, когда они переходят к состоянию личинки, как будто они возвращаются назад во времени. За несколько месяцев они не только изменили свои морфологические особенности, но и полностью изменили свое пищевое поведение, которое стало более типичным для личинки", — отмечают авторы открытия.

Ученые считают, что гребневик – ценная модель для будущих исследований в области биологии развития и старения. Дело в том, что гребневики являются одними из самых ранних линий животных, которые могут повернуть время вспять.

Напомним, люди стареют не постепенно, а в два огромных скачка. Ученые провели масштабное исследование, которое указало на два ключевых периода в нашей жизни.