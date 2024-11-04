Мандрівники в часі існують: вони вміють старіти у зворотному напрямку

Дослідники зробили неймовірне відкриття, виявивши дивовижну здатність у гребневої медузи.

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Учені виявили унікальну здатність реброплавів старіти у зворотному напрямку, тобто перетворюватися назад на личинку, пише SciTechDaily.

Життєві цикли тварин зазвичай слідують усім знайомій послідовності: вони народжуються, ростуть, розмножуються і вмирають, поступаючись місцем новому поколінню. Науці відомо лише кілька видів, які здатні відхилятися від цього загального принципу. Наприклад, найбільш відома так звана "безсмертна медуза" Turritopsis dohrnii, яка може перетворюватися з дорослої особини на поліп. Тепер же до неї в компанію додався реброплав Mnemiopsis leidyi.

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"Нова робота кидає виклик розумінню раннього розвитку тварин загалом, йдеться про пластичність життєвого циклу та омолодження. Ми відкрили новий вид, який користується своєрідною "машиною часу", а також підіймає головне питання: наскільки поширена така здатність на всьому дереві життя", — каже науковий співробітник в Університеті Бергена Джоан Дж. Сото-Енджел.

Дивовижне відкриття вчені зробили абсолютно випадково. Вони спостерігали за тваринами в лабораторії й помітили, що дорослий реброплав невідомим чином зник з акваріума. Замість дорослої особини в акваріумі була тільки личинка.

Керівник дослідження Павло Буркхардт вирішив дізнатися, чи справді медуза з акваріума перетворитися на личинку. Тож науковці розробили експерименти, щоб відтворити таку реверсію в контрольованих умовах.

Після того, як Mnemiopsis leidyi зазнав стресу від голоду і фізичних травм, він дійсно перейшов від своєї лопатевої форми назад до стадії личинки.

"Неймовірно спостерігати за процесом, коли вони переходять до стану личинки, наче вони повертаються назад у часі. За кілька місяців вони не тільки змінили свої морфологічні особливості, а й повністю змінили свою харчову поведінку, яка стала більш типовою для личинки", — зазначають автори відкриття.

Вчені вважають, що реброплав — цінна модель для майбутніх досліджень у галузі біології розвитку і старіння. Річ у тім, що реброплави є одними з найбільш ранніх ліній тварин, які можуть повернути час назад.

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