Наследие Гая Фокса: если бы "Пороховой заговор" удался, какими были бы последствия (фото)

Исследователи считают, более 400 лет катастрофический взрыв мог быть сравним с ядерной атакой на Лондон.

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Утром 5 ноября 1605 года Гай Фокс был пойман под Палатой лордов Лондона с коробкой спичек и 36 стволами ружей. Вместе со своими товарищами-католиками он был признан виновным в попытке взорвать парламент и убить Якова I Английского. Катастрофический взрыв все же был предотвращен, а Фокса подвергли пыткам на дыбе, прежде чем он предстал перед судом за госизмену в январе 1606 года. Но, что было бы, если бы "Пороховой заговор" не был предотвращен? Этот вопрос до сих пор остается загадкой, пишет Daily Mail.

Теперь исследователи создали интерактивные карты, показывающие разрушение, которые могли бы произойти, если бы Гаю Фоксу все удалось. Более того, ученые полагают, что последствия этого взрыва, вероятно, можно сравнить с ядерной атакой на Лондон.

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Предполагается, что "Пороховой заговор" сравнял бы с землей все в радиусе около 40 метров, в то же время здания на расстоянии более 100 метров были бы по крайней мере частично разрушены. Между тем, ядерное оружие мощностью 300 килотонн могло бы привести к предполагаемым 281 010 смертельным случаям, если бы оно было сброшено в центре Лондона.

Возможные последствия "Порохового заговора" Фото: New Scientist

Карта вероятного ущерба от "Порохового заговора" была создана на анализе, проведенном Центром исследований взрывов при Университете Уэльса под руководством доктора Герайнта Томаса. Исследователи обнаружили, что взрыв мог бы уничтожить Вестминстерский зал и Вестминстерское аббатство, здание парламента и многое другое.

Ученые полагают, что на расстоянии до километра некоторые окна зданий также были бы выбиты, а жители Лондона почувствовали бы силу взрыва. В то же время предполагается, что дальше от центра последствия были бы менее выраженными, а звук, вероятно, был бы сравним со слабым хлопком.

Отметим, что работа доктора Томаса с коллегами основана на предположении о том, что порох в то время был почти таким же мощным, как современный тротил. Известно, что Гай Фокс был экспертов в области взрывчатых веществ, а потому, если он хорошо упаковал порох в бочки, радиус взрыва, по мнению ученых, был бы сопоставим с радиусом взрыва современного тротила.

Подвал под Палатой лордов, где Гай Фокс был найден с порохом, как полагают, больше не существует Фото: William Capon

Команда также отмечает, что в своей оценке они руководствовались данными во время мировых войн относительно детонации тротила и того, какой ущерб такой взрыв мог бы нанести в зависимости от расстояния. Увы. Точный состав пороха и его размещение по отношению к несущим стенам не известно ученым, а потому они не могут точно рассчитать радиус поражения.

Известно, что в подвале под Палатой лордов было обнаружено 36 бочек пороха общим весом 2500 кг. Их планировали взорвать во время государственного открытия парламента 5 ноября. Заговор был задуман Робертом Кейтсби, когда стало ясно, что король Яков I, пришедший к власти в 1603 году, собирается продолжить преследование католиков, начатое его предшественницей королевой Елизаветой I.

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