Возрастом 280 млн лет: в итальянских Альпах найдена доисторическая экосистема (фото)

Тающий снег и лед помогли обнаружить следы амфибий и рептилий, возраст которых насчитывает сотни миллионов лет.

Путешественница Клаудия Стеффенсен из Ловеро наткнулась в северных итальянских Альпах на первые следы того, что ученые считают доисторической экосистемой. Открытие было сделано на горном хребте Вальтеллина Оробие в Ломбардии и включает в себя хорошо сохранившиеся следы рептилий и амфибий, пишет The Guardian.

По словам исследователей, открытие было сделано в результате таяния снега и льда, вызванного климатическим кризисом планеты, и датируется 280 миллионами лет — пермским периодом, предшествовавшим эпохе динозавров.

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Клаудия вместе с мужем пробирались по каменистой тропе в долине Амбрия, недалеко от границы со Швейцарией. Путешественница отмечает, что случайно наступила на светло-серый камень, покрытый "странными узорами", и была заинтересована.

Стеффенсен сделала фото и отправила ее своему другу Элио Делла Феррера, фотографу, специализирующемуся на природе, а затем фото показали палеонтологу из музея естественной истории в Милане Кристиано Даль Сассо. Ученые пришли к выводу, что следы, найденные на высоте 1700 метров над уровнем моря, принадлежали доисторической рептилии.

В ходе исследования ученые нанесли на карту территорию природного парка, включая возвышенности в 3000 метров, а затем изучили район. С лета 2023 года ученым удалось обнаружить здесь сотни других окаменелых следов рептилий, амфибий и насекомых. Любопытно, что спустя сотни миллионов лет окаменелые следы все еще были выстроены в линию, образуя "пути" перемещения животных. Предполагается, что следы принадлежат по меньшей мере пяти различным видам животных.

В горах Ломбардии обнаружена доисторическая экосистема возрастом 280 млн лет Фото: Museo di Storia Naturale di Milano

По словам Даль Сассо, в те времена динозавры еще не существовали, но животные, которым принадлежали следы, были гигантами — до 2-3 метров в длину. Лоренцо Маркетти, ихнолог или специалист по ископаемым следам из Музея естественной истории в Берлине, сказал, что сохранность следов была такой, что они выявили "впечатляющие детали", такие как "отпечатки ногтей и кожи живота некоторых животных".

Отметим, что пермский период завершился крупнейшим массовым вымиранием на планете, которое было спровоцировано внезапным повышением температуры. Любопытно, что в обнаружении этой доисторической экосистемы в действительности помогло глобальное потепление, в результате которого снег и лед в регионе растаяли.

По словам президента природного парка Вальтеллина Оробие Дориано Кодега, открытие в долине Амбрия является "следствием изменения климата". В то же время ученые отмечают, что исключительной чертой этого открытия также стала высота, на которой были найдены следы. Это район, подверженный оползням, поэтому там также были отслоения горных пород, которые вытащили эти окаменелости на свет. Так или иначе, ученые сходятся во мнении, что новое открытие является важным для палеонтологии.

Некоторые из реликвий были недавно доставлены в Милан и выставлены в музее естественной истории на этой неделе. Исследования на месте будут продолжены, говорят эксперты.

Ранее Фокус писал о том, что археологи нашли следы доисторических людей в лавовой трубе.