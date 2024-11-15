Віком 280 млн років: в італійських Альпах знайдено доісторичну екосистему (фото)

Сніг і лід, що тануть, допомогли виявити сліди амфібій і рептилій, вік яких налічує сотні мільйонів років.

Мандрівниця Клаудія Стеффенсен з Ловеро натрапила в північних італійських Альпах на перші сліди того, що вчені вважають доісторичною екосистемою. Відкриття було зроблено на гірському хребті Вальтелліна Оробіє в Ломбардії й містить добре збережені сліди рептилій і амфібій, пише The Guardian.

За словами дослідників, відкриття було зроблено внаслідок танення снігу та льоду, викликаного кліматичною кризою планети, і датується 280 мільйонами років — пермським періодом, що передував епосі динозаврів.

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Клаудія разом із чоловіком пробиралися кам'янистою стежкою в долині Амбрія, неподалік від кордону зі Швейцарією. Мандрівниця зазначає, що випадково наступила на світло-сірий камінь, вкритий "дивними візерунками", і була зацікавлена.

Стеффенсен зробила фото і відправила його своєму другові Еліо Делла Феррера, фотографу, що спеціалізується на природі, а потім фото показали палеонтологові з музею природної історії в Мілані Крістіано Даль Сассо. Вчені дійшли висновку, що сліди, знайдені на висоті 1700 метрів над рівнем моря, належали доісторичній рептилії.

Під час дослідження вчені нанесли на карту територію природного парку, включно з височинами до 3000 метрів, а потім вивчили район. З літа 2023 року вченим вдалося виявити тут сотні інших скам'янілих слідів рептилій, амфібій і комах. Цікаво, що через сотні мільйонів років скам'янілі сліди все ще були збудовані в лінію, утворюючи "шляхи" переміщення тварин. Передбачається, що сліди належать щонайменше п'яти різним видам тварин.

У горах Ломбардії виявлено доісторичну екосистему віком 280 млн років Фото: Museo di Storia Naturale di Milano

За словами Даль Сассо, у ті часи динозаври ще не існували, але тварини, яким належали сліди, були гігантами — до 2-3 метрів завдовжки. Лоренцо Маркетті, іхнолог або фахівець зі викопних слідів із Музею природної історії в Берліні, сказав, що збереження слідів було таким, що вони виявили "дивовижні деталі", такі як "відбитки нігтів і шкіри живота деяких тварин".

Зазначимо, що пермський період завершився найбільшим масовим вимиранням на планеті, яке було спровоковане раптовим підвищенням температури. Цікаво, що у виявленні цієї доісторичної екосистеми насправді допомогло глобальне потепління, внаслідок якого сніг і лід у регіоні розтанули.

За словами президента природного парку Вальтелліна Оробіє Доріано Кодега, відкриття в долині Амбрія є "наслідком зміни клімату". Водночас науковці зазначають, що винятковою рисою цього відкриття також стала висота, на якій було знайдено сліди. Це район, схильний до зсувів, тож там також були відшарування гірських порід, які витягли ці скам'янілості на світ. Так чи інакше, вчені сходяться на думці, що нове відкриття є важливим для палеонтології.

Деякі з реліквій були нещодавно доправлені до Мілана і виставлені в музеї природної історії цього тижня. Дослідження на місці буде продовжено, кажуть експерти.

Раніше Фокус писав про те, що археологи знайшли сліди доісторичних людей у лавовій трубі.