Маленькие ушки, но большая пасть: впервые изучены останки саблезубого котенка (фото)

Ученые говорят, что детенышу саблезубого кота было всего три недели, когда он умер 37 тыс. лет назад.

Ученые исследовали останки трехнедельного "котенка" саблезубого тигра, который пролежал в вечной мерзлоте Арктики около 37 тыс. лет. Голова, конечности, лапы и туловище почти идеально сохранились благодаря холоду, пишет ScienceAlert.

"Впервые в истории палеонтологи смогли изучить целостный облик вымершего млекопитающего, который не имеет аналогов в современной фауне", — говорится в исследовании.

Дело в том, что останки давно исчезнувших с лица Земли животных часто разбросаны хищниками, падальщиками и природными стихиями. Большая часть знаний основывается на нескольких костях отсюда и нескольких зубах оттуда.

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Мумифицированная саблезубая кошка (Homotherium latidens), которая умерла в позднем плейстоцене, сохранилась почти целой с относительно неповрежденной передней половиной туловища. Неполные тазовые кости, бедренная кость и кости голени были найдены во льду поблизости.

На рисунках A, B и C показана мумифицированная лапа детеныша. На рисунке D для сравнения показана лапа льва. Фото: Lopatin et al., Scientific Reports, 2024

Анализ показал отличия от современных львят аналогичного возраста. Сравнивая древний вид с ныне живущими родственниками, ученые могут получить лучшее представление об исчезнувшем виде.

Отмечается, что в позднем плейстоцене на Земле происходили крупные изменения климата, среди которых был последний ледниковый максимум. Пик этого глобального похолодания был 26 тыс. лет назад. Много о том времени ученые могут узнать из сохранившихся останков флоры и фауны.

Голова мумифицированного саблезубого котенка (A) демонстрирует некоторые ключевые отличия от головы львенка (B). Фото: Lopatin et al., Scientific Reports, 2024

Исследователи говорят, что судя по всему, детеныш саблезубого тигра был довольно хорошо приспособлен к холоду. Лапы у котенка были относительно широкие в сравнении с лапами его ныне живущих родственников. У него также не оказалось запястных подушечек, что может быть следствием адаптации к низким температурам и хождению по снегу.

Предполагается, что этот вид охотился на крупную добычу, такую как туры и олени.

Доисторический саблезубый тигренок обладает заметно большей пастью, чем его современные потомки, а также маленькими ушами, очень массивной шеей и удлиненными передними конечностями.

У котенка короткий, густой и мягкий темно-коричневый мех, который немного длиннее на спине и шее, чем на лапах. Также у саблезубого кота, как и у каждого уважающего себя представителя кошачьих, есть два ряда усов над верхней губой.

"Поразительной особенность в морфологии Homotherium, является наличие увеличенной предчелюстной кости", — говорится в исследовании.

Именно такая форма челюсти позволяла хищникам носить их знамениты саблевидные клыки.

Напомним, какие на самом деле звуки издавали саблезубые тигры. Сегодня нам известно о множестве кошачьих, одни из которых мурлыкают, а другие ревут во время общения. Теперь ученые обнаружили, к какой из этих двух групп принадлежат древние саблезубые тигры.