Япония создавала страшнейшее биологическое оружие во время Второй мировой: найдены доказательства

Японские ученые из печально известного "Отряда 731" проводили жуткие эксперименты над пленными.

Японские врачи на стороне нацистов проводили жуткие эксперименты над пленными в оккупированном Китае. Масштабы этих экспериментов до сих пор окутаны тайной, но результаты нового исследования подтвердили разрозненный исторические свидетельства, пишет Gizmodo.

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Ученые из Академии военно-медицинских наук в Пекине, Китай обнаружили наличие бактерии Bacillus anthracis, вызывающую сибирскую язву на территории бывшей лаборатории печально известного японского "Отряда 731".

Результаты последнего исследования подтверждают самые страшные предположения о том, что японские ученые из "Отряда 731" намеренно заражали заключенных патогенами, чтобы создать биологическое оружие.

Отмечается, что B. anthracis вызывает сибирскую язву — это опасное бактериальное заболевание, которое является заразным для млекопитающих, включая людей. Симптомы заболевания включают черные язвы, опухшую шею, лихорадку, тошноту, а также затрудненное дыхание. В случае отсутствия лечения, болезнь очень быстро прогрессирует и приводит к серьезным осложнениями, а также смерти.

"B. anthracis является одним из самых серьезных и опасных агентов для биологической войны или биотерроризма. Записи подтверждают, что сибирская язва использовалась, как биологическое оружие во время Второй мировой войны, но доказательства этого остаются ограниченными", — говорится в исследовании.

Команда ученых нашла следы B. anthracis в образцах почвы, где располагалась лаборатория "Отряда 731". Исследователям удалось подтвердить присутствие бактерии, выделив ее генетический материал. Исследователи секвенировали геном выделенного штамма, определили ключевые гены и поместили его в эволюционную структуру.

В рамках исследования также было собрано еще два десятка образцов почвы из 12 мест, которые соседствовали с лабораторией. Ни в одном из этих образцов не удалось найти следов B. anthracis. На основе этого был сделан вывод, что бактерии в предыдущих образцах были занесены туда искусственно, а не появились природным путем.

Также авторы работы предупреждают, что подобные останки могут представлять опасность для людей, животных и природы.

Несколько факторов повлияли на то, что медицинские эксперименты "Отряда 731" до сих пор остаются малоизвестными. Во-первых, японцы казнили всех выживших жертв лабораторий в конце Второй мировой войны. Также власти США предоставили иммунитет японским врачам в обмен на информацию об их экспериментах.

Напомним, историки назвали 10 самых жестоких в истории опытов на людях. Эти эксперименты, печально известные своим бездушным пренебрежением к человечеству, запечатлели свою позорную славу в анналах истории.