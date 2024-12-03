Японія створювала найстрашнішу біологічну зброю під час Другої світової: знайдено докази

Японські вчені з сумнозвісного "Загону 731" проводили моторошні експерименти над полоненими.

Японські лікарі на боці нацистів проводили моторошні експерименти над полоненими в окупованому Китаї. Масштаби цих експериментів досі оповиті таємницею, але результати нового дослідження підтвердили розрізнені історичні свідчення, пише Gizmodo.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Науковці з Академії військово-медичних наук у Пекіні, Китай, виявили наявність бактерії Bacillus anthracis, що спричиняє сибірську виразку, на території колишньої лабораторії сумнозвісного японського "Загону 731".

Результати останнього дослідження підтверджують найстрашніші припущення про те, що японські вчені із "Загону 731" навмисно заражали ув'язнених патогенами, щоб створити біологічну зброю.

Зазначається, що B. anthracis спричиняє сибірську виразку — це небезпечне бактеріальне захворювання, яке є заразним для ссавців, включно з людьми. Симптоми захворювання включають чорні виразки, опухлу шию, лихоманку, нудоту, а також утруднене дихання. У разі відсутності лікування, хвороба дуже швидко прогресує і призводить до серйозних ускладнень, а також смерті.

"B. anthracis є одним із найсерйозніших і найнебезпечніших агентів для біологічної війни або біотероризму. Записи підтверджують, що сибірську виразку використовували як біологічну зброю під час Другої світової війни, але докази цього залишаються обмеженими", — йдеться в дослідженні.

Команда вчених знайшла сліди B. anthracis у зразках ґрунту, де розташовувалася лабораторія "Загону 731". Дослідникам вдалося підтвердити присутність бактерії, виділивши її генетичний матеріал. Дослідники секвенували геном виділеного штаму, визначили ключові гени й помістили його в еволюційну структуру.

У рамках дослідження також було зібрано ще два десятки зразків ґрунту з 12 місць, що сусідили з лабораторією. У жодному з цих зразків не вдалося знайти слідів B. anthracis. На основі цього було зроблено висновок, що бактерії в попередніх зразках були занесені туди штучно, а не з'явилися природним шляхом.

Також автори роботи попереджають, що подібні останки можуть становити небезпеку для людей, тварин і природи.

Кілька чинників вплинули на те, що медичні експерименти "Загону 731" досі залишаються маловідомими. По-перше, японці стратили всіх жертв лабораторій, які вижили, наприкінці Другої світової війни. Також влада США надала імунітет японським лікарям в обмін на інформацію про їхні експерименти.

Нагадаємо, історики назвали 10 найжорстокіших в історії дослідів на людях. Ці експерименти, сумнозвісні своєю бездушною зневагою до людства, закарбували свою ганебну славу в анналах історії.