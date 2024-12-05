Сокровища медного свитка и затонувшая Атлантида: пять неразгаданных археологических загадок

Многие десятилетия ученые ломают голову над некоторыми историческими ребусами.

Каменные шары Коста-Рики

Загадочные каменные шары Коста-Рики Фото: Museo Nacional de Costa Rica / Juan Julio Rojas

Дельту реки Дикис на юге Коста-Рики украшают гигантские каменные шары, некоторые из них датируются 600 годом до н.э. Местные называют эти объекты как Лас-Болас, что в переводе означает "шары". Археологи полагают, что шары были творениями доколумбовой цивилизации.

Большинство шаров изготовлены из габбро – горной породы, образующейся из расплавленной магмы. Эксперты считают, что древние люди, вырезавшие эти гигантские камни, похоже, использовали в качестве инструментов камни поменьше.

Некоторые предполагают, что так называемые сферы Дикинса использовались древними людьми в астрономических целях. Другие же считают, что это был аналог дорожным указателям.

Правда в том, что никто точно не может сказать для чего были созданы каменные шары.

Народ чибчан, населявший когда-то Коста-Рику и другие части Центральной Америки, исчез после испанского завоевания, и вместе с ним исчезло и назначение сфер, подчеркнул Джон Хупс, антрополог из Канзасского университета.

Гробница Клеопатры

Клеопатра и Октавиан Фото: Public Domain

Клеопатра – последняя из правителей Птолемеев, которые правили Египтом с 305 по 30 года до н. э. Существует множество подробностей о красоте Клеопатры, ее уме, а также романтических отношения: правительница родила детей от Юлия Цезаря и Марка Антония. Но один факт о Клеопатре остается неизвестным до сих пор – место ее захоронения.

Клеопатра и Антоний покончили с собой после того, как их бывший союзник Октавиан победил их в битве при Актиуме в 31 году до н. э. Известно, что Клеопатра и Антоний были похоронены вместе. Место захоронения Плутарх описывал как "возвышенный и прекрасный" памятник, расположенный рядом с храмом египетской богини Исиды.

Точное расположение гробницы остается загадкой до сих пор. Археологи не исключают, что настоящая гробница влюбленных может оказаться пустой, так как расхищение гробниц увы, нередкое явление.

Гробница Цинь Шихуанди

Терракотовая армия императора Цинь Шихуанди Фото: Unsplash

В 1974 году фермеры в китайской провинции Шэньси случайно обнаружили одну из крупнейших археологических находок XX века — терракотовую армию императора Цинь Шихуанди (259 г. до н. э. — 210 г. до н. э.) в натуральную величину.

Искусные фигуры из глины не являются загадкой, так как известно, что терракотовая армия была создана для защиты первого императора Китая в загробном мире. Тайна заключается в другом: никто не знает, где был похоронен сам император и какие сокровища могут быть спрятаны в его погребальной камере.

Примерно в километре от места, где нашли терракотовую армию, располагается мавзолей в форме пирамиды. Но пока никто не входил в мавзолей, где могут храниться останки Цинь Шихуанди.

Согласно историческим документам, первый император Китая был похоронен в самой роскошной гробнице страны. Подземный дворец с окружающим его "царством" состоял из сети пещер и даже включал в себя современную дренажную систему. Получат ли археологи когда-нибудь технологии, необходимые для безопасных раскопок гробницы (в которой, как оказалось, содержится очень высокий уровень ртути), остается загадкой, как и многочисленные сокровища, которые лежат внутри.

Атлантида

Загадочный затонувший город, возможно, никогда не существовал Фото: Shutterstock

Затерянный город Атлантида был обнаружен на Багамах, греческих островах, Кубе и даже в Японии, если верить всем заявлениям.

Впервые описанный древнегреческим историком Платоном в 360 году до н. э., мифологический остров якобы был великой морской державой, прежде чем погрузиться в море более 10 000 лет назад в результате катастрофического события.

Археологи спорят о реальном историческом существовании острова, а также о его наиболее правдоподобном местоположении, если он вообще когда-либо существовал среди множества затонувших руин, обнаруженных по всему миру. Но даже без окончательных доказательств Атлантида продолжает будоражить воображение людей, как немногие другие археологические загадки.

Сокровища медного свитка

Медный свиток был найден вместе с другими свитками Мертвого моря Фото: Wikimedia Commons

Древний медный свиток был обнаружен в Кумране в 1952 году. Эксперты предполагают, что он может содержать карту к огромному кладу из золота и серебра. Но пока никому так и не удалось расшифровать свиток.

Медный свиток был найден рядом со свитками Мертвого моря на территории, которая сейчас является Западным берегом реки Иордан на палестинских территориях. Он датируется почти 2 000 лет назад, во времена, когда Римская империя контролировала поселение Кумран. Исследователи полагают, что свиток может описывать сокровища, которые были спрятаны местными жителями, чтобы они не попали в руки римских войск во время частых восстаний против империи.