Скарби мідного сувою і затонула Атлантида: п'ять нерозгаданих археологічних загадок

Багато десятиліть учені ламають голову над деякими історичними ребусами.

Кам'яні кулі Коста-Ріки

Загадкові кам'яні кулі Коста-Ріки Фото: Museo Nacional de Costa Rica / Juan Julio Rojas

Дельту річки Дікіс на півдні Коста-Ріки прикрашають гігантські кам'яні кулі, деякі з них датуються 600 роком до н.е. Місцеві називають ці об'єкти як Лас-Болас, що в перекладі означає "кулі". Археологи вважають, що кулі були творіннями доколумбової цивілізації.

Більшість куль виготовлено з габро — гірської породи, що утворюється з розплавленої магми. Експерти вважають, що стародавні люди, які вирізали ці гігантські камені, схоже, використовували як інструменти менші камені.

Дехто припускає, що так звані сфери Дікінса древні люди використовували в астрономічних цілях. Інші ж вважають, що це був аналог дорожніх покажчиків.

Правда в тому, що ніхто точно не може сказати, для чого були створені кам'яні кулі.

Народ чибчан, що населяв колись Коста-Ріку та інші частини Центральної Америки, зник після іспанського завоювання, і разом із ним зникло і призначення сфер, наголосив Джон Хупс, антрополог із Канзаського університету.

Гробниця Клеопатри

Клеопатра й Октавіан Фото: Public Domain

Клеопатра — остання з правителів Птолемеїв, які правили Єгиптом з 305 до 30 року до н. е. Існує безліч подробиць про вроду Клеопатри, її розум, а також романтичні стосунки: правителька народила дітей від Юлія Цезаря і Марка Антонія. Але один факт про Клеопатру залишається невідомим досі — місце її поховання.

Клеопатра й Антоній наклали на себе руки після того, як їхній колишній союзник Октавіан переміг їх у битві при Актівіумі 31 року до н. е. Відомо, що Клеопатра й Антоній були поховані разом. Місце поховання Плутарх описував як "піднесений і прекрасний" пам'ятник, розташований поруч із храмом єгипетської богині Ісіди.

Точне розташування гробниці залишається загадкою досі. Археологи не виключають, що справжня гробниця закоханих може виявитися порожньою, оскільки розкрадання гробниць, на жаль, нерідке явище.

Гробниця Цинь Шихуанді

Теракотова армія імператора Цинь Шихуанді Фото: Unsplash

1974 року фермери в китайській провінції Шеньсі випадково виявили одну з найбільших археологічних знахідок XX століття — теракотову армію імператора Цинь Шихуанді (259 р. до н. е. — 210 р. до н. е.) у натуральну величину.

Вправні фігури з глини не є загадкою, бо відомо, що теракотову армію було створено для захисту першого імператора Китаю в потойбічному світі. Таємниця полягає в іншому: ніхто не знає, де був похований сам імператор і які скарби можуть бути заховані в його похоронній камері.

Приблизно за кілометр від місця, де знайшли теракотову армію, розташовується мавзолей у формі піраміди. Але поки що ніхто не входив до мавзолею, де можуть зберігатися останки Цинь Шихуанді.

Згідно з історичними документами, перший імператор Китаю був похований у найрозкішнішій гробниці країни. Підземний палац з оточуючим його "царством" складався з мережі печер і навіть включав у себе сучасну дренажну систему. Чи отримають археологи коли-небудь технології, необхідні для безпечних розкопок гробниці (в якій, як виявилося, міститься дуже високий рівень ртуті), залишається загадкою, як і численні скарби, що лежать усередині.

Атлантида

Загадкове затонуле місто, можливо, ніколи не існувало Фото: Shutterstock

Загублене місто Атлантида було виявлено на Багамах, грецьких островах, Кубі і навіть у Японії, якщо вірити всім заявам.

Вперше описаний давньогрецьким істориком Платоном 360 року до н. е., міфологічний острів нібито був великою морською державою, перш ніж зануритися в море понад 10 000 років тому внаслідок катастрофічної події.

Археологи сперечаються про реальне історичне існування острова, а також про його найбільш правдоподібне місцезнаходження, якщо він взагалі коли-небудь існував серед безлічі затонулих руїн, виявлених по всьому світу. Але навіть без остаточних доказів Атлантида продовжує розбурхувати уяву людей, як небагато інших археологічних загадок.

Скарби мідного сувою

Мідний сувій був знайдений разом з іншими сувоями Мертвого моря Фото: Wikimedia Commons

Стародавній мідний сувій було виявлено в Кумрані 1952 року. Експерти припускають, що він може містити карту до величезного скарбу із золота і срібла. Але поки нікому так і не вдалося розшифрувати сувій.

Мідний сувій був знайдений поруч із сувоями Мертвого моря на території, яка зараз є Західним берегом річки Йордан на палестинських територіях. Він датується майже 2 000 років тому, за часів, коли Римська імперія контролювала поселення Кумран. Дослідники вважають, що сувій може описувати скарби, які були заховані місцевими жителями, щоб вони не потрапили до рук римських військ під час частих повстань проти імперії.