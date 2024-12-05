Когда первый волк подошел к костру человека: ученые назвали точное время

Исследователи наконец-то смогли выяснить, когда именно началась дружба человека и собаки.

Новое исследование показало, что люди приручили собак на тысячи лет раньше, чем считалось до этого, пишет Daily Mail.

Такой вывод ученые сделали на основе анализа костей собак, которые были найдены на Аляске. Выяснилось, что дружба людей и собак началась гораздо раньше 10 тыс. лет до н.э.

Команда из Университета Аризоны нашла 12 000-летнюю кость голени, которая принадлежала взрослой собаке размером с волка. Останки были найдены на археологическом участке Суон-Пойнт, где находятся древнейшие свидетельства человеческого проживания в штате.

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Древняя собака жила в эпоху, граничащую с концом ледникового периода. Это позволяет предположить, что древние жители Аляски завели дружбу с собаками примерно на 2 тыс. лет раньше, чем предполагалось.

Также команда обнаружила 8100-летнюю собачью челюсть, которая была на близлежащем участке раскопок. По словам экспертов, это указывает на постоянное присутствие одомашненных собак в человеческих поселениях.

"Пока вы не найдете останки этих животных на археологических раскопках, предположения останутся всего лишь предположениями", — говорит ведущий автор исследования Франсуа Ланоэ, доцент кафедры антропологии в Университете Аризоны.

Но Ланоэ все же удалось отыскать недостающие доказательства.

"Мы получили доказательства того, что псовые и люди завели дружбу в Америке намного раньше, чем мы могли бы догадываться", — отмечает Ланоэ.

Химический анализ показал, что в найденных костях содержались белки лосося, а это говорит о том, что собаки регулярно употребляли рыбу. Дело в том, что собаки того периода и в этом регионе охотились только на наземных животных.

Наиболее логичным объяснением является то, что собаку кормили рыбой, которую ловили люди.

"Это неопровержимое доказательство, потому как собаки не охотятся на лосося в дикой природе", — подчеркивает соавтор исследования Бен Поттер.

С другой стороны остается открытым вопрос о том, были ли это животные ближе к современным собаками или все же являлись прирученными волками.

Напомним, ученые назвали наиболее смышленые породы собак. В животном мире наличие большого мозга обычно связано с более высоким интеллектом, но теперь ученые считают, что это не работает для домашних собак.