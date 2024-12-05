Коли перший вовк підійшов до вогнища людини: вчені назвали точний час

Дослідники нарешті змогли з'ясувати, коли саме почалася дружба людини та собаки.

Нове дослідження показало, що люди приручили собак на тисячі років раніше, ніж вважалося до цього, пише Daily Mail.

Такий висновок учені зробили на основі аналізу кісток собак, які були знайдені на Алясці. З'ясувалося, що дружба людей і собак почалася набагато раніше за 10 тис. років до н. е.

Команда з Університету Арізони знайшла 12 000-літню кістку гомілки, яка належала дорослому собаці розміром із вовка. Останки були знайдені на археологічній ділянці Суон-Пойнт, де знаходяться найдавніші свідчення людського проживання в штаті.

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Стародавня собака жила в епоху, що межує з кінцем льодовикового періоду. Це дає змогу припустити, що стародавні жителі Аляски завели дружбу з собаками приблизно на 2 тис. років раніше, ніж передбачалося.

Також команда виявила 8100-річну собачу щелепу, яка була на прилеглій ділянці розкопок. За словами експертів, це свідчить про постійну присутність одомашнених собак у людських поселеннях.

"Поки ви не знайдете решток цих тварин на археологічних розкопках, припущення залишаться всього лише припущеннями", — каже провідний автор дослідження Франсуа Ланое, доцент кафедри антропології в Університеті Арізони.

Але Ланое все ж вдалося відшукати відсутні докази.

"Ми отримали докази того, що псові та люди завели дружбу в Америці набагато раніше, ніж ми могли б здогадуватися", — зазначає Ланое.

Хімічний аналіз показав, що в знайдених кістках містилися білки лосося, а це свідчить про те, що собаки регулярно вживали рибу. Річ у тім, що собаки того періоду і в цьому регіоні полювали тільки на наземних тварин.

Найбільш логічним поясненням є те, що собаку годували рибою, яку ловили люди.

"Це неспростовний доказ, тому що собаки не полюють на лосося в дикій природі", — наголошує співавтор дослідження Бен Поттер.

З іншого боку, залишається відкритим питання про те, чи були ці тварини ближчими до сучасних собак, чи все ж таки були прирученими вовками.

Нагадаємо, вчені назвали найбільш тямущі породи собак. У тваринному світі наявність великого мозку зазвичай пов'язана з вищим інтелектом, але тепер учені вважають, що це не працює для домашніх собак.