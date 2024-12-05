Разрушительная солнечная буря накрыла Землю более 2 тысяч лет назад: ученые сделали впечатляющее открытие

Есть основания полагать, что Земля попала под удар сокрушительной солнечной бури 2687 лет назад. Выяснили это с помощью годовых колец на дереве.

Исследовательская группа Университета Аризоны в процессе исследования древних образцов дерева обнаружила доказательства солнечных бурь, известных как событие Мияке — чрезвычайно мощных вспышек космического излучения. Ученые также обнаружили, что последнее из событий Мияке произошло более 600 лет до н. э. Результаты опыта опубликовали в научном журнале Communications Earth & Environment. Возглавили исследование дендрохронолог Ирина Панюшкина и исследователь радиоуглерода Тимоти Джул.

Пришли к такому выводу ученые благодаря хирургическому расчленению древних образцов древесины, найденных у берегов рек и в процессе археологических раскопок. Кольца деревьев выступают здесь как природные "архивисты" космических радиационных волн, поэтому они стали главным источником исследования Мияке. Основной компонент древесины, целлюлоза, затем был сожжен для определения содержания радиоуглерода. Важное значение также имело географическое положение деревьев, поскольку леса в регионах близких к Северному полюсу были более чувствительны к изменениям в радиационном фоне.

Именно поэтому для исследования использовали метки солнечных энергетических протонов (SEP), которые стали метрикой для измерения присутствия солнечной бури. В кольцах деревьев было зафиксировано резкое увеличение радиоактивных изотопов углерода, в частности 14C. 14C является естественным радиоактивным вариантом углерода, который образуется в атмосфере, когда космическое излучение взаимодействует с азотом. Впоследствии изотоп 14С вступает в реакцию с кислородом, образуя углекислый газ. Затем углекислый газ попадает в деревья посредством фотосинтеза.

После обнаружения повышения радиоуглеродного следа ученые сравнили данные деревянных колец с его следами в различных изотопах, таких как 10BE, который был заперт в ледяных ядрах, извлеченных из ледников и ледниковых щитов. Благодаря этому 10BE имеет репутацию "естественной капсулы времени" среди ученых. Подобно изотопу 14С, 10BE образуется в атмосфере в результате шквала солнечных частиц, поэтому осадки, такие как снег или дождь, захватывают изотоп и замыкают его в ледяной щит.

Событие Мияке до сих пор имеет репутацию загадочного и мало изученного природного явления в научном сообществе. Это аномалия, которая вызывает рекордное повышение радиации. За всю историю существования Земли ученые смогли зафиксировать только 6 событий Мияке, древнейшее из которых датируется 7176 годом до н. э. В процессе исследования исследователи также обнаружили, что Юнхун Перк писал о видоизмененных изотопах 14С в немецком дубе, который они исследовали в 2017 году. Таким образом, ученые установили, что последнее событие Мияке произошло в 665-663 годы до н.э. Если бы оно произошло сегодня, оно бы уничтожило всю существующую систему коммуникаций на Земле, оставив нас без электросетей и систем связи.

"Если ледяные ядра как на Северном, так и на Южном полюсах показывают всплеск бериллия-10 в течение определенного года, что соответствует увеличению радиоуглерода в кольцах деревьев, мы знаем, что это была солнечная буря", - подытожила руководитель исследования Ирина Панюшкина.

Ранее Фокус писал, что по данным исследования Университета Квинсленда есть высокая вероятность повторения этой солнечной бури в этом десятилетии. Это бы вызвало на Земле настоящий апокалипсис и погрузило бы мир в темноту на несколько лет.