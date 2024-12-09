Тайна разгадана: ученые выяснили, почему нам так нравится трогать траву руками

Исследователи смогли объяснить, почему большинству людей приятно прикасаться руками к траве и другой неживой природе.

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Желание трогать вещи присутствует у людей с самого раннего возраста: мы используем прикосновения, чтобы учиться. Но есть ли более глубокий смысл в нашей реакции на то, как ощущается природа, а также на то, как она выглядит, звучит и пахнет? Исследователи попытались найти ответ, пишет Popular Science.

Еще несколько лет назад идея допускать животных в больничные палаты, дома престарелых и детские клиники вакцинации казалась немыслимой. Однако теперь животные принимают участие в программах домов престарелых или больницах, где они взаимодействуют с пациентами. Исследования также показали, что тесные взаимодействия с собаками на самом деле снижают уровень стресса у людей, а также усиливают положительные эмоции.

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Но что, насчет неживой природы: могут ли люди извлечь преимущества из прикосновений к листьям, коре деревьев, древесине или траве? Ученым уже известно, что садоводство связано со многими положительными преимуществами для здоровья молодых и пожилых людей.

Садоводческая терапия в настоящее время является общепризнанным вмешательством в охрану здоровья людей с психическими заболеваниями, такими как депрессия и потеря памяти, особенно пожилых людей. Результаты исследований также показывают, что эта терапия эффективна для уменьшения некоторых хронических симптомов у пациентов с шизофренией, а также снижением уровня стресса и возбуждения у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, аутизмом.

По словам профессора биоразнообразия в Оксфордском университете Кети Уиллис, в одном эксперименте реципиенты сидели в клинической среде с закрытыми глазами и им было предложено прикоснуться к различным материалам:

листу живого растения потос;

искусственному листу потоса, сделанному из смолы;

куску мягкой ткани;

металлической пластине.

Во время эксперимента ученые также сканировали мозг реципиентам с помощью инфракрасной спектроскопии, пытаясь обнаружить изменения в мозговом кровотоке, а следовательно, активности центральной нервной системы. Результаты указывают на то, что прикосновение к живому листы растения приводит к значительной успокаивающей реакции в сравнении с другими материалами. Отметим, что эксперимент был небольшим и в нем приняло участие всего 14 человек.

По словам профессора Уиллис, у каждого человека есть миллионы рецепторов, которые реагируют на различные тактильные стимулы, распределенные по нашей коже. Однако некоторые части нашего тела — например, наше лицо и руки — имеют гораздо более высокую плотность этих рецепторов. Это объясняет, почему эти области гораздо более восприимчивы к внешним физическим стимулам, включая прикосновения.

Эксперты также отмечают, что в нашей коже есть несколько различных видов рецепторов, стимулируемых механическим прикосновением, температурой и химическими веществами. Наша кожа, мышцы, суставы и большинство наших внутренних органов также содержат болевые рецепторы, активизирующихся под действиями, которые потенциально повреждают ткани.

Когда мы прикасаемся к чему-либо, эти рецепторы активируются и генерируют сигналы, которые передаются по сенсорным нервам к нейронам спинного мозга и к области таламуса в головном мозге. Затем нейроны в области таламуса передают сигналы в другие части мозга, которые вызывают множество различных реакций. Простыми словами, эта реакция фактически является физическим ответом на стимулы, передаваемые биологией прикосновения.

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