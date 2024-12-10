Найден бессмертный Конан: он съедает радиацию на завтрак и купается в кислоте

Исследователи раскрыли секрет организма, который обладает невероятной выживаемостью.

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Бактерия Deinococcus radiodurans может выдерживать воздействие экстремального холода, кислоты и полного обезвоживания, а также невероятные дозы радиации. За такую невероятную живучесть исследователи прозвали ее "Конан-Бактерия" в честь бессмертного персонажа из фэнтезийного фильма, пишет ScienceAlert.

Секрет микро-Конана заключается в его наборе высокоэффективных антиоксидантов, которые уничтожают кислородные радикалы. Последние могут повреждать белки, которая критически важны для процесса восстановления клетки.

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Команда ученых из Северо-Западного университета и Университета военных служб (USU) в США решили более подробно изучить как вышеупомянутые вещества могут обеспечивать такую высокую защиту.

Как известно, радиация перегружает связи в нашем биологическом механизме, заставляя его разрушаться. Большинство живых существ на планете имеют достаточно эффективные механизмы восстановления, которые устраняют повреждения в самых важных для организмах системах, таких как генетические материалы.

После бомбардировки ионизирующей энергией или обезвоживания, клетки начинают быстро заполнять токсичной формой молекулы кислорода. Такие "супероксидные радикалы" могут нарушить любые механизмы восстановления и повреждения начнут накапливаться.

D. radiodurans, как и много других организмов, справляется с этом проблемой с помощью смеси антиоксидантов. Некоторые из них основаны на элементе марганце, который сочетается с другими материалами, такими как фосфат. Такой коктейль эффективно решает проблему.

В более ранних исследования ученые обнаружили марганцево-фосфатный пептид, который назвали MDP. Он оказался одним из компонентов защитного щита организмов. В итоге, этот пептид стали применять в вакцинах, требующих стерилизации гамма-излучением.

Ученые решили лучше разобраться в том, как марганцево-фосфатный пептид остается таким эффективным. Они выяснили, что именно тройная структура комбинации марганца, фосфата и пептида превосходят все остальные.

"Мы давно знали, что ионы марганца и фосфат вместе являются мощным антиоксидантом, но открытие третьего элемента в этом уравнении было прорывом. Результаты исследования дают ключ к пониманию того, почему эта комбинация является такой мощной", — говорят авторы исследования.

Ученые приводят в пример D. Radiodurans, который может восстанавливаться после поглощения 140 000 грей (единица измерения количества энергии, которое выделятся в веществе при воздействии излучения). К примеру, чтобы отправить в могилу человека потребуется всего 100 грей.

Не исключено, что результаты этого открытия могут быть использованы в будущем не только для создания лекарств. Вполне возможно, что такие разработки помогут людям выдерживать наргрузки во время путешествий на Марс и дальше.

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