Знайдено безсмертного Конана: він з'їдає радіацію на сніданок і купається в кислоті

Дослідники розкрили секрет організму, який має неймовірну виживаність.

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Бактерія Deinococcus radiodurans може витримувати вплив екстремального холоду, кислоти та повного зневоднення, а також неймовірні дози радіації. За таку неймовірну живучість дослідники прозвали її "Конан-Бактерія" на честь безсмертного персонажа з фентезійного фільму, пише ScienceAlert.

Секрет мікро-Конану полягає в його наборі високоефективних антиоксидантів, які знищують кисневі радикали. Останні можуть пошкоджувати білки, які критично важливі для процесу відновлення клітини.

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Команда вчених із Північно-Західного університету та Університету військових служб (USU) у США вирішили детальніше вивчити як вищезгадані речовини можуть забезпечувати такий високий захист.

Як відомо, радіація перевантажує зв'язки в нашому біологічному механізмі, змушуючи його руйнуватися. Більшість живих істот на планеті мають досить ефективні механізми відновлення, які усувають пошкодження в найважливіших для організмів системах, таких як генетичні матеріали.

Після бомбардування іонізуючою енергією або зневоднення, клітини починають швидко заповнювати токсичною формою молекули кисню. Такі "супероксидні радикали" можуть порушити будь-які механізми відновлення і пошкодження почнуть накопичуватися.

D. radiodurans, як і багато інших організмів, справляється з цією проблемою за допомогою суміші антиоксидантів. Деякі з них засновані на елементі марганці, який поєднується з іншими матеріалами, такими як фосфат. Такий коктейль ефективно розв'язує проблему.

У більш ранніх дослідженнях вчені виявили марганцево-фосфатний пептид, який назвали MDP. Він виявився одним із компонентів захисного щита організмів. Зрештою, цей пептид стали застосовувати у вакцинах, які потребують стерилізації гамма-випромінюванням.

Вчені вирішили краще розібратися в тому, як марганцево-фосфатний пептид залишається таким ефективним. Вони з'ясували, що саме потрійна структура комбінації марганцю, фосфату і пептиду перевершує всі інші.

"Ми давно знали, що іони марганцю та фосфат разом є потужним антиоксидантом, але відкриття третього елемента в цьому рівнянні було проривом. Результати дослідження дають ключ до розуміння того, чому ця комбінація є такою потужною", — кажуть автори дослідження.

Вчені наводять як приклад D. Radiodurans, який може відновлюватися після поглинання 140 000 грей (одиниця виміру кількості енергії, що виділяється в речовині під час впливу випромінювання). Наприклад, щоб відправити в могилу людину, потрібно всього 100 грей.

Не виключено, що результати цього відкриття можуть бути використані в майбутньому не тільки для створення ліків. Цілком можливо, що такі розробки допоможуть людям витримувати навантаження під час подорожей на Марс і далі.

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