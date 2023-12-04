Розкрито ще один секрет потайних "невбиваних" тихоходок: вибирають партнерів за запахом

Крихітні витривалі створіння не перестають дивувати вчених — цього разу їм вдалося дізнатися, як тихоходки шукають партнерів і спаровуються.

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Тихоходки, також відомі як"водяні ведмеді", здатні переносити екстремальні умови, раз по раз дивуючи дослідників. Наприклад, уже відомо, що ці крихітні створіння можуть пережити комбінований вплив космічного вакууму, космічного випромінювання та ультрафіолетового випромінювання, пише Live Science.

Водночас візуально самців і самок тихоходок надзвичайно складно відрізнити, а тому навряд чи вони обирають один одного лише за зовнішнім виглядом. Науковці виявили, що у тихоходок є відмінності в розмірах, проте відсутні явні другорядні риси. У результаті вчені не могли зрозуміти, як більшість із 1300 видів тихоходок знаходять собі пару.

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Тепер учені вважають, що ці надзвичайно витривалі істоти орієнтуються на запах. Дослідники припускають, що самки здатні випускати хімічний сигнал, який спокушає самців. Зазначимо, ще до дослідження у вчених з'явилася теорія про те, що мікроскопічні тихоходки використовують хімічний сигнал, щоб підібрати собі пару. У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб перевірити цю теорію.

За словами співавтора дослідження, докторанта з Університету Ювяскюля у Фінляндії Жюстіна Чартрена, вони з колегами помістили самку тихоходки в одну "закриту" арену, а в іншу — самця, ще одна тихоходка була розміщена між ними. Далі вчені спостерігали за крихітними істотами, особливо за середнім водяним ведмедем.

Результати дослідження показали, що у водному середовищі самці проводили більше часу поруч із самками. У результаті вчені припустили, що самці відчувають запах самок і спокушаються ним. Далі вчені зосередилися на розумінні того, чи можуть тихоходки слідувати за хімічним слідом, якщо перебувають не у воді, а в іншому середовищі.

У результаті вони помістили водних ведмедів у желеподібну речовину — агар. Вчені випустили спочатку одну тихоходку, а потім іншу і спостерігали за ними. Результати показали, що жоден з учасників експерименту не йшов шляхом іншого. Однак, за словами Чартрена, часом вони помічали, що самці могли йти шляхом самки, якщо випадково стикалися з нею. При цьому самки здебільшого ігнорували самців, тоді як самці часто змінювали курс, щоб рухатися поруч із самками.

У результаті вчені припускають, що тихоходки насправді можуть знаходити партнерів протилежної статі лише у водному середовищі. При цьому лише самці активно шукають самок для спарювання, тоді як самки здебільшого ігнорують самців.

Раніше Фокус писав про те, що невбивані тихоходки одного разу можуть врятувати людство.