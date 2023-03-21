Ще одна надздібність. Невбивані тихоходки одного разу можуть урятувати людство

Вчені виявили, що дивовижні здібності цих крихітних істот люди можуть використовувати у своїх цілях.

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Навряд чи знайдеться людина, яка не чула про ці дивовижні крихітні істоти, здатні вижити у відкритому космосі, пережити заморожування, зневоднення і навіть обстріли з газових гармат, пише New Atlas.

Однак на цьому їх дивовижні надздатності не закінчуються — щоразу ці мікроскопічні водяні ведмеді знаходять чим ще здивувати дослідників. Більше того, деякі вчені вважають, що саме вони стануть останньою формою життя на Землі, коли Сонце почне тьмяніти, що станеться приблизно через 5 мільярдів років.

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У новому дослідженні вчені з Університету Вайомінга виявили, що одна з ключових навичок виживання тихоходок, ангідробіоз, одного разу може врятувати життя людям. Дослідники припускають, що здатність істоти входити до зворотного анабіозу при зіткненні з екстремальним зневодненням клітин можна використовувати для стабільного сухого зберігання біологічних ліків, які за звичайних обставин вимагали б зберігання в охолодженому середовищі. А отже, необхідне лікування та препарати, в буквальному сенсі, зможуть отримати абсолютно все.

Вакцини, антитіла, стовбурові клітини, кров та інші продукти крові, медики вилучають із живих організмів, а їх зберігання вимагає холоду, щоб не допустити розщеплення білка та його подальшого руйнування при нагріванні. Одним із подібних факторів, що спираються на цю інфраструктуру холодового ланцюга, є людський фактор зсідання крові VIII (FVIII). Який зокрема використовується для лікування генетичних захворювань, також гемофілії А, а також захворювань з важкими фізичними травмами або кровотечами.

У процесі досліду вчені використовували специфічний білок і цукор тихоходок, що зберігається в їх пухких рукавах і виявили, що він здатний надавати аналогічний захист від висихання VIII (FVIII) — тобто фактично препарат може бути зневоднений, а потім регідратований для використання без втрати своїх початкових природних якостей.

Результати дослідження свідчать, що VIII (FVIII) може залишатися стабільним протягом 10 тижнів в обробленій формі. За словами співавтора дослідження, доцента кафедри молекулярної біології Томаса Бутбі, можливість такого зберігання препаратів відіграє особливу роль під час стихійного лиха, космічних польотів, а також на полі бою, де доступ до зберігання в холодильниках просто недоступний.

Таким чином вчені вважають, що нам вдасться використовувати надздатність тихоходок, щоб стабілізувати VIII (FVIII), а можливо й інші препарати, що дозволить їм залишатися стабільними у сухому вигляді під дією навіть високих температур — отримати необхідне лікування зможуть, без перебільшення, "повсюди, незалежно від умов".

Бутбі зазначає, що їх результати з колегами дослідження підтверджують, що метод сухого консервування, заснований на унікальних здібностях тихоходок, насправді може спростити процес захисту життєво важливих препаратів під час перевезення або зберігання.

Вчені також вважають, що дана технологія зацікавить не тільки фармацевтичну галузь у віддалених або країнах світу, що розвиваються, але й буде цікавою для продуктивної космічної економіки, яка зможе спертися на нові технології, тим самим позбувшись залежності в охолодженні ліків, продуктів та інших біомолекул.

Раніше Фокус писав про те, що тихохідки здатні поставити життя на паузу, якщо їх заморозити.