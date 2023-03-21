Еще одна сверхспособность. Неубиваемые тихоходки однажды могут спасти человечество

Ученые обнаружили, что удивительные способности этих крохотных существ люди могут использовать в своих целях.

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Едва ли найдется человек, который не слышал об этих удивительных крохотных существах, способных выжить в открытом космосе, пережить замораживание, обезвоживание и даже обстрелы из газовых пушек, пишет New Atlas.

Однако на этом их удивительные сверхспособности не заканчиваются — каждый раз эти микроскопические водяные медведи находят чем еще удивить исследователей. Более того, некоторые ученые полагают, что именно они станут последней формой жизни на Земле, когда Солнце начнет тускнеть, что произойдет примерно через 5 миллиардов лет.

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В новом исследовании ученые из Университета Вайоминга обнаружили, что один из ключевых навыков выживания тихоходок, ангидробиоз, однажды может спасти жизнь людям. Исследователи предполагают, что способность существа входить в обратный анабиоз при столкновении с экстремальным обезвоживанием клеток можно использовать для стабильного сухого хранения биологических лекарств, которые при обычных обстоятельствах требовали бы хранения в охлажденной среде. А значит необходимое лечение и препараты, в буквальном смысле, смогут получить абсолютно все.

Вакцины, антитела, стволовые клетки, кровь и другие продукты крови, медики извлекают из живых организмов, а их хранение требует холода, чтобы не допустить расщепления белка и его последующего разрушения при нагревании. Одним из подобных факторов, опирающихся на эту инфраструктуру холодовой цепи, является человеческий фактор свертывания крови VIII (FVIII). Который в том числе используется для лечения генетических заболеваний, в том числе и гемофилии А, а также заболеваний с тяжелыми физическими травмами или кровотечениями.

В ходе исследования ученые использовали специфический белок и сахар тихоходок, хранящийся в их пухлых рукавах и обнаружили, что он способен предоставлять аналогичную защиту от высыхания VIII (FVIII) — то есть, фактически, препарат может быть обезвожен, а затем регидратирован для использования без потери своих изначальных природных свойств.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что VIII (FVIII) может оставаться стабильным в течение 10 недель в обработанной форме. По словам соавтора исследования, доцента кафедры молекулярной биологии Томаса Бутби, возможность такого хранения препаратов играет особую роль во время стихийных бедствий, космических полетов, а также на поле боя, где доступ к хранению в холодильниках просто недоступен.

Таким образом ученые полагают, что нам удастся использовать сверхспособность тихоходок, чтобы стабилизировать VIII (FVIII), а возможно и другие препараты, что позволит им оставаться стабильными в сухом виде под действием даже высоких температур — получить необходимое лечение смогут, без преувеличения, "повсюду, независимо от условий".

Бутби отмечает, что результаты их с коллегами исследования подтверждают, что метод сухого консервирования, основанный на уникальных способностях тихоходок, в действительности может упростить процесс защиты жизненно важных препаратов во время перевозки или хранения.

Ученые также считают, что данная технология заинтересует не только фармацевтическую отрасль в отдаленных или развивающихся частях мира, но и будет интересной для продуктивной космической экономики, которая сможет опереться на новые технологии, тем самым избавившись от зависимости в охлаждении лекарств, продуктов и других биомолекул.

Ранее Фокус писал о том, что тихоходки способны поставить жизнь на паузу, если их заморозить.