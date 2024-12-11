Кит-Казанова пересек три океана и установил абсолютный рекорд для всех видов: куда он спешил

Самец горбатого кита пересек по меньшей мере три океана и ученые считают, что знают, чем мотивировано его рекордное путешествие.

Related video

Самец горбатого кита проплыл 13 046 километров от Тихого до Индийского океана — простыми словами, пересек минимум три океана, непреднамеренно установив рекорд преодоленного расстояния для видов. Исследователи заметили, все это время кит смешивался с разными популяциями китов и теперь они полагают, что знают куда он спешил, пишет Live Science.

Исследователи пришли к выводу, что это путешествие самца горбатого кита стало самым длинным расстоянием по дуге большого круга между двумя наблюдениями, когда-либо зарегистрированными для этого вида (Megaptera novaeangliae). Отметим, что расстояние по дуге большого круга относится к кратчайшему расстоянию между двумя точками на планете, измеренному на сферической поверхности планеты.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Путешествие кита началось у побережья Колумбии в восточной части Тихого океана, а закончилось у побережья Занзибара в юго-западной части Индийского океана. В общей сложности морской гигант преодолел 13 046 километров по всему земному шару.

Предполагается, что самец держал курс на восток Колумбии, следуя преобладающим течениям в Южном океане и, вероятно, посещал другие популяции горбатых китов в Атлантическом океане. По словам соавтора исследования, докторанта Университета Южного Креста в Австралии и директора Happywhale Теда Чизмана, наблюдение за этим китом стало своего рода открытием. Изначально ученые предположили, что произошла какая-то ошибка, однако факты неумолимы: кит действительно преодолел огромное расстояние, пересек минимум три океана и посещал другие популяции горбатых китов, исследовав более удаленные места, чем любой другой кит, известный науке.

Как правило, горбатые киты движутся последовательными схемами миграции, перемещаясь между местами кормления в холодных водах и местами для размножения ближе к тропикам. Исследования показали, что киты в среднем проплывают около 8 000 километров в направлении на северо-юг каждый год, однако они не склонны перемещаться далеко на восток-запад. Также ученые ранее считали, что по пути киты не скрещиваются с другими популяциями.

Тот же горбатый кит, замеченный в (a) заливе Трибуга, северная часть Колумбийского Тихого океана, 10 июля 2013; (b) Баия-Солано, северная часть Колумбийского Тихого океана, 13 августа 2017; (c) проливе Занзибар, у берегов Фумбы, 22 августа 2022 Фото: Ekaterina Kalashnikova

Как показывает новое исследование, этот самец горбатого кита двигался, нарушая все правила. Теперь ученые считают, что миграции горбатых китов, вероятно, могут быть более гибкими, чем считалось ранее. Стоит отметить, что ученые и ранее время от времени фиксировали подобные миграции. Например, в период с 1999 по 2001 год самка горбатого кита проплыла 9800 км от Бразилии до Мадагаскара. В этом году самец горбатого кита установил новый рекорд.

По словам ведущего автора исследования, биолога Екатерины Калашниковой, им с коллегами удалось задокументировать важную информацию об экологии горбатых китов. Отметим, что открытие было сделано на основе фото, сделанных в период с 2013 по 2022 год. На фотографиях был изображен один и тот же половозрелый самец в двух местах у берегов Колумбии, а затем пять лет спустя, в проливе Занзибар, каждый раз в компании конкурирующей группы.

Ученые полагают, что мотивацией рекордного путешествия был секс — таким образом самец увеличил свои шансы на размножение, смешиваясь с членами других популяций. Другие причины необычного приключения кита могут быть связаны с изменениями в окружающей среде, влияющими на распределение пищи; изменением климата; и ростом популяции горбатых китов, который усиливает конкуренцию между самцами в периоды кормления и размножения, согласно исследованию.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые наблюдали за сексом китов: вопросов больше, чем ответов.