Кіт-Казанова перетнув три океани і встановив абсолютний рекорд для всіх видів: куди він поспішав

Самець горбатого кита перетнув щонайменше три океани й вчені вважають, що знають, чим мотивована його рекордна подорож.

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Самець горбатого кита проплив 13 046 кілометрів від Тихого до Індійського океану — простими словами, перетнув мінімум три океани, ненавмисно встановивши рекорд подоланої відстані для видів. Дослідники помітили, весь цей час кит змішувався з різними популяціями китів і тепер вони вважають, що знають куди він поспішав, пише Live Science.

Дослідники дійшли висновку, що ця подорож самця горбатого кита стала найдовшою відстанню по дузі великого кола між двома спостереженнями, коли-небудь зареєстрованими для цього виду (Megaptera novaeangliae). Зазначимо, що відстань по дузі великого кола належить до найкоротшої відстані між двома точками на планеті, виміряної на сферичній поверхні планети.

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Подорож кита почалася біля узбережжя Колумбії в східній частині Тихого океану, а закінчилася біля узбережжя Занзібару в південно-західній частині Індійського океану. Загалом морський гігант подолав 13 046 кілометрів по всій земній кулі.

Передбачається, що самець тримав курс на схід Колумбії, слідуючи переважним течіям у Південному океані й, ймовірно, відвідував інші популяції горбатих китів в Атлантичному океані. За словами співавтора дослідження, докторанта Університету Південного Хреста в Австралії та директора Happywhale Теда Чизмана, спостереження за цим китом стало свого роду відкриттям. Спочатку вчені припустили, що сталася якась помилка, проте факти невблаганні: кит справді подолав величезну відстань, перетнув щонайменше три океани та відвідував інші популяції горбатих китів, дослідивши більш віддалені місця, ніж будь-який інший кит, відомий науці.

Як правило, горбаті кити рухаються послідовними схемами міграції, переміщаючись між місцями годівлі в холодних водах і місцями для розмноження ближче до тропіків. Дослідження засвідчили, що кити в середньому пропливають близько 8 000 кілометрів у напрямку на північний південь щороку, проте вони не схильні переміщатися далеко на схід-захід. Також учені раніше вважали, що дорогою кити не схрещуються з іншими популяціями.

Того самого горбатого кита спостерігали в (a) затоці Трібуга, північна частина Колумбійського Тихого океану, 10 липня 2013; (b) Баїя-Солано, північна частина Тихого океану в Колумбії, 13 серпня 2017; (c) Занзібарський канал біля Фумби 22 серпня 2022 Фото: Ekaterina Kalashnikova

Як показує нове дослідження, цей самець горбатого кита рухався, порушуючи всі правила. Тепер учені вважають, що міграції горбатих китів, імовірно, можуть бути більш гнучкими, ніж вважалося раніше. Варто зазначити, що вчені й раніше час від часу фіксували подібні міграції. Наприклад, у період з 1999 по 2001 рік самка горбатого кита пропливла 9800 км від Бразилії до Мадагаскару. Цього року самець горбатого кита встановив новий рекорд.

За словами провідної авторки дослідження, біологині Катерини Калашникової, їм із колегами вдалося задокументувати важливу інформацію про екологію горбатих китів. Зазначимо, що відкриття було зроблено на основі фото, зроблених у період з 2013 по 2022 рік. На фотографіях був зображений один і той самий статевозрілий самець у двох місцях біля берегів Колумбії, а потім п'ять років по тому, в протоці Занзібар, щоразу в компанії суперницької групи.

Вчені вважають, що мотивацією рекордної подорожі був секс — таким чином самець збільшив свої шанси на розмноження, змішуючись із членами інших популяцій. Інші причини незвичайної пригоди кита можуть бути пов'язані зі змінами в навколишньому середовищі, що впливають на розподіл їжі; зміною клімату; і зростанням популяції горбатих китів, що посилює конкуренцію між самцями в періоди годування і розмноження, згідно з дослідженням.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше спостерігали за сексом китів: питань більше, ніж відповідей.