77% запасов пресной воды на Земле будет испорчено: как и когда это произойдет (фото)

Новое моделирование дало тревожный прогноз — морская вода проникнет в большую часть запасов пресной воды и испортит их.

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В условиях климатического кризиса, нависшего над планетой, ученые все чаще сосредотачиваются на прогнозировании того, что ждет планету в будущем: к концу десятилетия, середине или концу столетия. Теперь в новом исследовании ученые обнаружили, что около 77% запасов пресной воды на Земле в будущем могут быть испорчены, пишет PHYS.org.

Новое исследование было проведено учеными из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии и показало, что к 2100 году морская вода проникнет в подземные запасы пресной воды примерно в трех из четырех прибрежных районов мира. Помимо того, что вода в некоторых прибрежных водоносных горизонтах станет непригодной для питья и орошения, эти изменения могут нанести вред экосистемам и разъесть инфраструктуру.

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Исследователи отмечают, что это явление также известное, как вторжение соленой воды, происходит под береговыми линиями, где две массы воды естественным образом удерживают друг друга на расстоянии. Осадки на суше пополняют или подпитывают пресную воду в прибрежных водоносных горизонтах, которая имеет тенденцию течь под землей к океану.

В то же время морская вода, поддерживаемая давлением океана, имеет тенденцию продвигаться вглубь суши. В переходной зоне, где встречаются два эти течения, происходит некоторое смешивание, однако баланс противоборствующих сил обычно сохраняет воду пресной с одной стороны и соленой с другой.

Однако теперь ученые обнаружили, что два воздействия изменения климата склоняют чашу весов в пользу соленой воды. Такие факторы как планетарное потепление и подъем уровня моря заставляет береговые линии смещаться вглубь суши и увеличивает силу, толкающую соленую воду к суше. Также ученые наблюдают медленное пополнение грунтовых вод Земли, что лишь усугубляет ситуацию.

В ходе нового исследования команда оценила более 60 000 прибрежных водоразделов по всему миру. Ученые отобразили, как именно уменьшение пополнения грунтовых вод и повышение уровня моря будут способствовать вторжению соленой воды, а также оценили, каким будет их чистый эффект.

Схематическая диаграмма поперечного сечения прибрежного водоносного слоя, подвергающегося вторжению соленой воды Фото: Geophysical Research Letters

Команда рассмотрела два фактора по отдельности и обнаружила, что к концу столетия повышение уровня моря само по себе будет иметь тенденцию перемещать соленую воду вглубь суши в 82% изученных прибрежных водоразделов. Результаты моделирования также указывают на то, что зона перехода к 2100 году, вероятно, сместится не более чем на 200 метров от нынешних позиций.

Между тем, более медленная подпитка сама по себе будет иметь тенденцию вызывать вторжение соленой воды в 45% изученных прибрежных водоразделов. В этих районах зона перехода сместится дальше вглубь суши, чем от повышения уровня моря — в некоторых местах на целых 1200 метров.

Результаты указывают на то, что наиболее уязвимыми регионами окажутся:

Аравийский полуостров;

Западная Австралия;

полуостров Нижняя Калифорния в Мексике.

В целом, из-за совокупного воздействия изменений уровня моря и пополнения грунтовых вод, к концу столетия, согласно исследованию, вторжение соленой воды произойдет в 77% обследованных прибрежных водоразделов.

Ранее Фокус писал о неисчерпаемых запасах воды на Земле: где планета хранит гигантские 43,9 млн км³ влаги.