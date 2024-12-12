77% запасів прісної води на Землі буде зіпсовано: як і коли це станеться (фото)

Нове моделювання дало тривожний прогноз — морська вода проникне в більшу частину запасів прісної води й зіпсує їх.

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В умовах кліматичної кризи, що нависла над планетою, вчені все частіше зосереджуються на прогнозуванні того, що чекає на планету в майбутньому: до кінця десятиліття, в середині або наприкінці століття. Тепер у новому дослідженні вчені виявили, що близько 77% запасів прісної води на Землі в майбутньому можуть бути зіпсовані, пише PHYS.org.

Нове дослідження було проведене вченими з Лабораторії реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії та засвідчило, що до 2100 року морська вода проникне в підземні запаси прісної води приблизно в трьох із чотирьох прибережних районів світу. Крім того, що вода в деяких прибережних водоносних горизонтах стане непридатною для пиття і зрошення, ці зміни можуть завдати шкоди екосистемам і роз'їсти інфраструктуру.

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Дослідники зазначають, що це явище також відоме, як вторгнення солоної води, відбувається під береговими лініями, де дві маси води природним чином утримують одна одну на відстані. Опади на суші поповнюють або підживлюють прісну воду в прибережних водоносних горизонтах, яка має тенденцію текти під землею до океану.

Водночас морська вода, підтримувана тиском океану, має тенденцію просуватися вглиб суші. У перехідній зоні, де зустрічаються дві ці течії, відбувається деяке змішування, проте баланс протиборчих сил зазвичай зберігає воду прісною з одного боку і солоною з іншого.

Однак тепер учені виявили, що два впливи зміни клімату схиляють чашу терезів на користь солоної води. Такі фактори, як планетарне потепління і підйом рівня моря, змушують берегові лінії зміщуватися вглиб суші й збільшують силу, що штовхає солону воду до суші. Також вчені спостерігають повільне поповнення ґрунтових вод Землі, що лише погіршує ситуацію.

Під час нового дослідження команда оцінила понад 60 000 прибережних вододілів по всьому світу. Вчені відобразили, як саме зменшення поповнення ґрунтових вод і підвищення рівня моря сприятимуть вторгненню солоної води, а також оцінили, яким буде їхній чистий ефект.

Схематична діаграма поперечного перерізу прибережного водоносного шару, що піддається вторгненню солоної води Фото: Geophysical Research Letters

Команда розглянула два фактори окремо і виявила, що до кінця століття підвищення рівня моря саме по собі матиме тенденцію переміщати солону воду вглиб суші в 82% вивчених прибережних вододілів. Результати моделювання також вказують на те, що зона переходу до 2100 року, ймовірно, зміститься не більше ніж на 200 метрів від нинішніх позицій.

Тим часом більш повільне підживлення саме по собі матиме тенденцію викликати вторгнення солоної води в 45% вивчених прибережних вододілів. У цих районах зона переходу зміститься далі вглиб суші, ніж від підвищення рівня моря — в деяких місцях на цілих 1200 метрів.

Результати вказують на те, що найбільш уразливими регіонами виявляться:

Аравійський півострів;

Західна Австралія;

півострів Нижня Каліфорнія в Мексиці.

Загалом, через сукупний вплив змін рівня моря та поповнення ґрунтових вод, до кінця століття, згідно з дослідженням, вторгнення солоної води відбудеться у 77% обстежених прибережних вододілів.

Раніше Фокус писав про невичерпні запаси води на Землі: де планета зберігає гігантські 43,9 млн км³ вологи.