Зараза в воздухе. Названа неожиданная причина смерти миллионов людей

Новое исследование обнаружило, что длительное воздействие некоторых веществ на воздух приводит к невероятному количеству смертей.

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В последнее время ученые уделяют много времени исследованию изменений климата и их воздействия на окружающую среду, экосистемы, здоровье людей и животных и планету в целом. В новом исследовании ученые обнаружили неожиданную причину гибели миллионов людей, пишет PHYS.org.

Исследование было проведено командой из Каролинского института, а его результаты опубликовали в журнале The Lancet Planetary Health. Ученые обнаружили, что длительное воздействие загрязнения воздуха приводит к миллионам смертей в Индии.

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Загрязнение воздуха, состоящее из частиц диаметром менее 2,5 микрометра. Отметим, что столь крохотные частицы могут попадать в легкие и кровоток, что представляет серьезный риск для здоровья в Индии. По словам последнего автора и исследователя Института экологической медицины Каролинского института Петтера Льюнгмана, они с командой изучили связь между этими частицами и смертностью за 10-летний период.

Отметим, что работа ученых основана на данных из 655 округов Индии в период с 2009 по 2019 год. По словам Льюнгмана, они обнаружили, что каждое увеличение концентрации частиц на 10 микропрограмм на кубический метр приводит к увеличению смертности на 8,6%.

Команда проанализировала связь между изменениями уровня загрязнения воздуха и смертностью. Результаты указывают на то, что около 3,8 миллиона смертей за этот период, вероятно, связаны с уровнем загрязнения воздуха, превышающим рекомендации Индии по качеству воздуха. Отметим, что рекомендуемый уровень составляет в 40 микрограмм на кубический метр.

Для сравнения, рекомендации ВОЗ ограничиваются всего 5 микрограммами. Если учесть эту цифру, уровень смертности за исследуемый период возрастет до 16,6 миллиона смертей, что составляет почти 20% об общего количества за выбранный 10-летний период.

Исследователи также обнаружили, что все население Индии, увы, проживает в районах, где уровни загрязняющих частиц превышают рекомендации ВОЗ. Простыми словами, почти 1,4 миллиарда человек ежегодно подвергаются воздействию загрязнения воздуха, которое может отразиться на здоровье. Более того, в некоторых районах уровни загрязняющих веществ достигали уровня в 119 микрограмм на кубический метр.

В результате ученые пришли к выводу, что нынешние рекомендации в Индии недостаточны для защиты здоровья населения. Именно поэтому ученые считают, что более строгие правила и меры по сокращению выбросов имеют первостепенное значение.

Отметим, что правительство Индии мониторит и контролирует загрязнение воздуха с 2017 года. Эта национальная программа направлена на улучшение качества воздуха, однако результаты новой работы исследования указывают на то, что этого недостаточно.

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