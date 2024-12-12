Зараза в повітрі. Названо несподівану причину смерті мільйонів людей

Нове дослідження виявило, що тривалий вплив деяких речовин на повітря призводить до неймовірної кількості смертей.

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Останнім часом учені приділяють багато часу дослідженню змін клімату та їхнього впливу на довкілля, екосистеми, здоров'я людей і тварин та планету загалом. У новому дослідженні вчені виявили несподівану причину загибелі мільйонів людей, пише PHYS.org.

Дослідження було проведено командою з Каролінського інституту, а його результати опублікували в журналі The Lancet Planetary Health. Вчені виявили, що тривалий вплив забруднення повітря призводить до мільйонів смертей в Індії.

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Забруднення повітря, що складається з частинок діаметром менше ніж 2,5 мікрометра. Зазначимо, що настільки крихітні частинки можуть потрапляти в легені та кровотік, що становить серйозний ризик для здоров'я в Індії. За словами останнього автора і дослідника Інституту екологічної медицини Каролінського інституту Петера Льюнгмана, вони з командою вивчили зв'язок між цими частинками та смертністю за 10-річний період.

Зазначимо, що робота вчених ґрунтується на даних із 655 округів Індії в період з 2009 по 2019 рік. За словами Льюнгмана, вони виявили, що кожне збільшення концентрації частинок на 10 мікропрограм на кубічний метр призводить до збільшення смертності на 8,6%.

Команда проаналізувала зв'язок між змінами рівня забруднення повітря і смертністю. Результати вказують на те, що близько 3,8 мільйона смертей за цей період, ймовірно, пов'язані з рівнем забруднення повітря, що перевищує рекомендації Індії щодо якості повітря. Зазначимо, що рекомендований рівень становить 40 мікрограмів на кубічний метр.

Для порівняння, рекомендації ВООЗ обмежуються лише 5 мікрограмами. Якщо врахувати цю цифру, рівень смертності за досліджуваний період зросте до 16,6 мільйона смертей, що становить майже 20% від загальної кількості за обраний 10-річний період.

Дослідники також виявили, що все населення Індії, на жаль, проживає в районах, де рівні частинок, що забруднюють, перевищують рекомендації ВООЗ. Простими словами, майже 1,4 мільярда людей щорічно піддаються впливу забруднення повітря, яке може позначитися на здоров'ї. Ба більше, в деяких районах рівні забруднювальних речовин досягали рівня в 119 мікрограмів на кубічний метр.

У результаті вчені дійшли висновку, що нинішні рекомендації в Індії недостатні для захисту здоров'я населення. Саме тому вчені вважають, що суворіші правила і заходи зі скорочення викидів мають першорядне значення.

Зазначимо, що уряд Індії моніторить і контролює забруднення повітря з 2017 року. Ця національна програма спрямована на поліпшення якості повітря, проте результати нової роботи дослідження вказують на те, що цього недостатньо.

Раніше Фокус писав про те, що названо щось, що вбиває 5,1 млн людей щорічно.