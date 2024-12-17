Принадлежала Беовульфу или потерянному королю: ученые ломают голову над золотой реликвией

Археологи до сих пор не могут разобраться в том, кому на самом деле принадлежал необычно богатый шлем.

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Необычный шлем был найден по частям в раннесредневековом захоронении на корабле, который обнаружили на археологическом участке Саттон-Ху в графстве Саффолк, Англия, пишет LiveScience.

Шлем Саттон-Ху на данный момент выставляется в Британском музее Лондона и признан знаковой реликвией для ранней британской истории. Несмотря на то, что шлем давно проржавел и распался на части, он все еще передает силу и статус своего прежнего хозяина, которым мог быть англосаксонский король Редвальд.

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Археологам удалось реконструировать шлем, который состоял из колпака, нащечников, маски и шейного щитка. Он был изготовлен из сплава железа и меди с акцентами из серебра, золота, олова, эмали, а также инкрустирован гранатами. Высота реконструированного шлема составила 31,8 см, а его вес – 2,5 кг.

Наиболее искусные детали расположены на маске шлема. Брови были сделаны из серебреной проволоки и усыпаны гранатами, а также украшены миниатюрными изображениями голов кабана. Также на маске имеются выгравированные медные усы и выступающий нос.

Благодаря таким богатым деталям, шлем из Саттон-Ху долго время называли "британским Тутанхамоном".

Животные мотивы на шлеме и другие артефакты, найденные рядом с ним, заставили археологов связать найденное захоронение с эпической поэмой "Беовульф". Древнеанглийская сказка связывает Восточную Англию со Скандинавией через путешествие одноименного героя.

В легенде описывается, в частности, шлем Беовульфа, который был сделан из "чеканного золота и украшен изображениями кабанов".

Также ученые отмечают, что стиль захоронения на корабле имеет ярко выраженный скандинавский мотив. Внутри корабля были найдены золотые монеты из Франции, кельтские чаши из западной Англии, серебреные люда из Византийской империи, а также гранаты из Индии или Шри-Ланки.

До сих пор много остается неизвестным об англосаксах, которые правили Англией с V по XI век. По большей части в этом виноваты викинги, которые в IX веке разрушали церкви, а вместе с ними и все исторические записи. Отсутствие каких-либо записей является одной из причин, почему этот период в истории называют "Темными веками".

Несмотря на это, археологи уверены в том, что такие большие курганы, как в Саттон-Ху, почти наверняка были предназначены для англосаксонской знати, такой как король Редвальд.

Напомним, хорватские археологи нашли шлем греко-иллирийской эпохи, которому 2500 лет. В отличие от обнаруженных на этом месте ранее артефактов, шлем нашли в отдельной постройке возле могилы. Такое расположение вызвало дискуссии среди ученых о назначении находки.