Належала Беовульфу чи загубленому королю: вчені ламають голову над золотою реліквією

Археологи досі не можуть розібратися в тому, кому насправді належав незвично багатий шолом.

Related video

Незвичайний шолом був знайдений по частинах у ранньосередньовічному похованні на кораблі, який виявили на археологічній ділянці Саттон-Ху в графстві Саффолк, Англія, пише LiveScience.

Шолом Саттон-Ху наразі виставляють у Британському музеї Лондона, його визнано знаковою реліквією для ранньої британської історії. Попри те, що шолом давно проржавів і розпався на частини, він все ще передає силу і статус свого колишнього господаря, яким міг бути англосаксонський король Редвальд.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Археологам вдалося реконструювати шолом, який складався з ковпака, нащічників, маски та шийного щитка. Він був виготовлений зі сплаву заліза і міді з акцентами зі срібла, золота, олова, емалі, а також інкрустований гранатами. Висота реконструйованого шолома становила 31,8 см, а його вага — 2,5 кг.

Найбільш майстерні деталі розташовані на масці шолома. Брови були зроблені зі срібного дроту й усипані гранатами, а також прикрашені мініатюрними зображеннями голів кабана. Також на масці є вигравіювані мідні вуса і виступаючий ніс.

Завдяки таким багатим деталям, шолом із Саттон-Ху довгий час називали "британським Тутанхамоном".

Тваринні мотиви на шоломі та інші артефакти, знайдені поруч із ним, змусили археологів пов'язати знайдене поховання з епічною поемою "Беовульф". Давньоанглійська казка пов'язує Східну Англію зі Скандинавією через подорож однойменного героя.

У легенді описується, зокрема, шолом Беовульфа, який був зроблений із "карбованого золота і прикрашений зображеннями кабанів".

Також учені зазначають, що стиль поховання на кораблі має яскраво виражений скандинавський мотив. Усередині корабля було знайдено золоті монети з Франції, кельтські чаші із західної Англії, срібні люда з Візантійської імперії, а також гранати з Індії або Шрі-Ланки.

Досі багато залишається невідомим про англосаксів, які правили Англією з V по XI століття. Здебільшого в цьому винні вікінги, які в IX столітті руйнували церкви, а разом з ними і всі історичні записи. Відсутність будь-яких записів є однією з причин, чому цей період в історії називають "Темними віками".

Попри це, археологи впевнені в тому, що такі великі кургани, як у Саттон-Ху, майже напевно були призначені для англосаксонської знаті, такої як король Редвальд.

Нагадаємо, хорватські археологи знайшли шолом греко-іллірійської епохи, якому 2500 років. На відміну від виявлених на цьому місці раніше артефактів, шолом знайшли в окремій споруді біля могили. Таке розташування викликало дискусії серед науковців щодо призначення знахідки.