Кусок Антарктиды весом 1 триллион тонн убегает из Южного полюса: он может оказаться на кладбище

Крупнейший айсберг на Земле возобновил свой побег из Антарктиды, вырвавшись из гигантского водоворота.

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Крупнейший в мире айсберг вырвался из водоворота, в котором застрял на несколько последних месяцев, и теперь он снова в движении, пишет LiveScience.

Это уже второй побег айсберга за последние годы, так в 2023 году он вырвался с морского дна, где застрял на 37 лет. Теперь ученые внимательно следят за медленным движением ледяной плиты.

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Площадь поверхности A23a, который часто называют "мега-айсбергом", примерно в три раза больше площади Нью-Йорка, а вес — чуть меньше 1 триллиона тонн. Впервые он откололся от антарктического шельфового ледника Фильхнера в 1986 году, но застрял на морском дне в нескольких километрах от берега, что значительно замедлило скорость его таяния.

В конце прошлого года A23a наконец-то смог отсоединиться от морского дня и начал свой побег из Антарктиды. Правда, беглецу не удалось далеко уйти, спустя несколько месяцев ледяной остров застрял к востоку от Южных Оркнейских островов в гигантской массе вращающейся воды, создаваемой океанскими течениями. При максимальной скорости вращения айсберг ежедневно поворачивался примерно на 15 градусов против часовой стрелки.

Но по состоянию на 13 декабря "мега-айсберг" вырвался из воронки и возобновил свой путь в сторону от Южного полюса, говорится в заявлении Британской антарктической службы (BAS).

"Очень приятно видеть, как A23a снова движется после периодов застоя. Нам интересно посмотреть, пойдет ли он по тому же маршруту, что и другие крупные айсберги, отколовшиеся от Антарктиды. И, что еще важнее, какое влияние это окажет на местную экосистему", — говорит океанограф из BAS Эндрю Мейерс.

Большинство массивных айсбергов, отколовшихся от Антарктиды, дрейфуют на север через участок Южного океана, известный как пролив Дрейка. Этот участок также называют "кладбищем айсбергов", так как он направляет айсберги на север в более теплые воды, где они в конечном итоге разрушаются.

Именно это произошло с айсбергом A-76A в прошлом году и его предшественником A68a, который также проходил через этот район, а в 2020 году был разорван пополам океанскими течениями.

Исследователи особенно внимательно следят за A23a, чтобы узнать больше о том, как его окончательный разлом может повлиять на окружающую океанскую экосистему.

"Мы знаем, что эти гигантские айсберги могут снабжать питательными веществами воды, через которые они проходят, создавая процветающие экосистемы в менее продуктивных районах", — заявила Лаура Тейлор, докторант кафедры биогеохимии BAS.

Ученые взяли пробы воды по всему предполагаемому пути айсберга и продолжат брать пробы по его следам. Сравнение этих проб друг с другом должно помочь пролить свет на эту загадку.

Напомним, исследователи наконец-то смогли рассчитать истинные размеры самого большого айсберга в мире и наблюдают за тем, куда он двинется далее.