Шматок Антарктиди вагою 1 трильйон тонн тікає з Південного полюса: він може опинитися на кладовищі

Найбільший айсберг на Землі відновив свою втечу з Антарктиди, вирвавшись з гігантського виру.

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Найбільший у світі айсберг вирвався з виру, в якому застряг на кілька останніх місяців, і тепер він знову в русі, пише LiveScience.

Це вже друга втеча айсберга за останні роки, так 2023 року він вирвався з морського дна, де застряг на 37 років. Тепер учені уважно стежать за повільним рухом крижаної плити.

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Площа поверхні A23a, який часто називають "мега-айсбергом", приблизно втричі більша за площу Нью-Йорка, а вага — трохи менше ніж 1 трильйон тонн. Уперше він відколовся від антарктичного шельфового льодовика Фільхнера 1986 року, але застряг на морському дні за кілька кілометрів від берега, що значно сповільнило швидкість його танення.

Наприкінці минулого року A23a нарешті зміг від'єднатися від морського дня і почав свою втечу з Антарктиди. Щоправда, втікачеві не вдалося далеко піти, за кілька місяців крижаний острів застряг на схід від Південних Оркнейських островів у гігантській масі води, що обертається, яку створюють океанські течії. За максимальної швидкості обертання айсберг щодня повертався приблизно на 15 градусів проти годинникової стрілки.

Але станом на 13 грудня "мега-айсберг" вирвався з виру та відновив свій шлях у бік від Південного полюса, йдеться в заяві Британської антарктичної служби (BAS).

"Дуже приємно бачити, як A23a знову рухається після періодів застою. Нам цікаво подивитися, чи піде він тим самим маршрутом, що й інші великі айсберги, які відкололися від Антарктиди. І, що ще важливіше, який вплив це матиме на місцеву екосистему", — каже океанограф з BAS Ендрю Мейерс.

Більшість масивних айсбергів, що відкололися від Антарктиди, дрейфують на північ через ділянку Південного океану, відому як протока Дрейка. Цю ділянку також називають "кладовищем айсбергів", оскільки вона спрямовує айсберги на північ у тепліші води, де вони зрештою руйнуються.

Саме це сталося з айсбергом A-76A торік і його попередником A68a, який також проходив через цей район, а 2020 року був розірваний навпіл океанськими течіями.

Дослідники особливо уважно стежать за A23a, щоб дізнатися більше про те, як його остаточний розлом може вплинути на навколишню океанську екосистему.

"Ми знаємо, що ці гігантські айсберги можуть забезпечувати поживними речовинами води, через які вони проходять, створюючи процвітаючі екосистеми в менш продуктивних районах", — заявила Лаура Тейлор, докторант кафедри біогеохімії BAS.

Вчені взяли проби води по всьому передбачуваному шляху айсберга і продовжать брати проби по його слідах. Порівняння цих проб одна з одною має допомогти пролити світло на цю загадку.

Нагадаємо, дослідники нарешті змогли розрахувати справжні розміри найбільшого айсберга у світі та спостерігають за тим, куди він рушить далі.