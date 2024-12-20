В рядах Терракотовой армии в Китае нашли нечто необычное: пряталось среди кавалерии

Археологи уже на протяжении 50 лет ведут раскопки Терракотовой армии, и совсем недавно обнаружили очень необычную глиняную фигуру.

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Археологи, которые занимаются раскопками "Терракотовой армии" Китая, обнаружили редкую статую высокопоставленного военного в натуральную величину, пишет LiveScience.

В мавзолее китайского императора Цинь Шихуанди была обнаружена богато украшенная фигура, она всего лишь 10-я в своем роде среди тысячи терракотовых статуй.

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"Особенные украшения на высокопоставленных офицера указывают на то, насколько они были важными. Стиль и цвет украшений отражали эстетический вкус, а также социальный статус", — говорит археолог Оксфордского университета Сючжэнь Джанис Ли.

Рядом с фигурой высокопоставленного военного были также найдены остатки двух колесниц, трех лошадей из глины и еще двух фигур китайских военных.

"Расположение высокопоставленных офицеров в военном строю отражало военную стратегию, к примеру, систему командования в династии Цинь", — добавляет Ли.

Исследователи впервые обнаружили Терракотовую армию еще в 1974 году во время строительства колодца на северо-западе Китая. Это положило начало одному из крупнейших археологических открытий современности. Армия из тысяч терракотовых фигур в натуральную величину была расположена в трех ямах, датируемых ІІІ веком до н. э.

За последние 50 лет археологи обнаружили около 2 тыс. терракотовых воинов, но эксперты считают, что всего их может быть до 8 тыс.

Также отмечается, что фигуры военных были захоронены с арбалетами, копьями и мечами. Историки полагают, что все терракотовое войско было создано для защиты первого императора Китая Цинь Шихуанди в загробной жизни.

Новая же фигура высокопоставленного военнослужащего была найдена в яме №2, где как полагают археологи, находится кавалерия. Руководитель проекта Чжу Сихун заявил, что терракотовый офицер является первым высокопоставленным лицом, которого обнаружили во время раскопок.

Офицеры в армии Китая отличались своими головными уборами, а также красочными и замысловатыми доспехами. Руки у этих статуй обычно сложены перед собой, а наплечники и доспехи украшают ленты.

Но главный вопрос заключается в том, смогут ли археологи найти генерала, который командовал бы всей Терракотовой армией.

Напомним, возле Терракотовой армии раскопали 16-тонную могилу. Раскопки обнаружили удивительную коллекцию погребальных предметов, среди которых оружие, доспехи, нефритовые, золотые и серебряные фигурки верблюдов, кухонная утварь и более 6 000 бронзовых монет.