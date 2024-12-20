У лавах Теракотової армії в Китаї знайшли щось незвичайне: ховалося серед кавалерії

Археологи вже протягом 50 років ведуть розкопки Теракотової армії, і зовсім нещодавно виявили дуже незвичайну глиняну фігуру.

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Археологи, які займаються розкопками "Теракотової армії" Китаю, виявили рідкісну статую високопоставленого військового в натуральну величину, пише LiveScience.

У мавзолеї китайського імператора Цинь Шихуанді було виявлено пишно прикрашену фігуру, вона лише 10-та у своєму роді серед тисячі теракотових статуй.

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"Особливі прикраси на високопоставлених офіцерах свідчать про те, наскільки вони були важливими. Стиль і колір прикрас відображали естетичний смак, а також соціальний статус", — каже археолог Оксфордського університету Сючжень Джаніс Лі.

Поруч із фігурою високопоставленого військового було також знайдено залишки двох колісниць, трьох коней із глини та ще двох фігур китайських військових.

"Розташування високопоставлених офіцерів у військовому строю відображало військову стратегію, наприклад, систему командування в династії Цинь", — додає Лі.

Дослідники вперше виявили Теракотову армію ще 1974 року під час будівництва колодязя на північному заході Китаю. Це поклало початок одному з найбільших археологічних відкриттів сучасності. Армія з тисяч теракотових фігур у натуральну величину була розташована в трьох ямах, датованих ІІІ століттям до н. е.

За останні 50 років археологи виявили близько 2 тис. теракотових воїнів, але експерти вважають, що всього їх може бути до 8 тис.

Також наголошується, що фігури військових були поховані з арбалетами, списами та мечами. Історики вважають, що все теракотове військо було створено для захисту першого імператора Китаю Цинь Шихуанді в загробному житті.

Нову ж фігуру високопоставленого військовослужбовця було знайдено в ямі №2, де, як вважають археологи, знаходиться кавалерія. Керівник проєкту Чжу Сіхун заявив, що теракотовий офіцер є першою високопоставленою особою, яку виявили під час розкопок.

Офіцери в армії Китаю відрізнялися своїми головними уборами, а також барвистими й хитромудрими обладунками. Руки у цих статуй зазвичай складені перед собою, а наплічники та обладунки прикрашають стрічки.

Але головне питання полягає в тому, чи зможуть археологи знайти генерала, який командував би всією Теракотовою армією.

Нагадаємо, біля Теракотової армії розкопали 16-тонну могилу. Розкопки виявили дивовижну колекцію похоронних предметів, серед яких зброя, обладунки, нефритові, золоті та срібні фігурки верблюдів, кухонне начиння і понад 6 000 бронзових монет.