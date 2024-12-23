В 100 раз ярче Солнца: астрономы обнаружили новый тип космических взрывов

Новая разновидность космических взрывов возникает на так называемых мертвых звездах и получила название миллиновая.

Related video

Астрономы обнаружили новый источник рентгеновского излучения, который является неизвестным типом космических взрывов. Эти взрывы не похожи ни на одно подобное известное ученым событие. Новый тип космических взрывов получил название миллиновая и он связан с так называемыми мертвыми звездами, которые возникают после смерти маломассивных звезд, таких, как Солнце. Исследование опубликовано в Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Астрономы обнаружили 28 миллиновых в Большом Магеллановом Облаке и Малом Магеллановом Облаке, двух галактиках-спутниках Млечного Пути. Хотя ученые не совсем понимают, как эти события создают рентгеновское излучение лучи, они считают, что миллиновые возникают, когда мертвые звезды, называемые белыми карликами, поглощают материю соседней огромной звезды-компаньона.

Во время поисков так называемых первичных черных дыр, которые как считается, возникли сразу после Большого взрыва, астрономы изучили данные наблюдений за космосом за последние 20 лет. В результате они обнаружили странные источники рентгеновского излучения, которые оказались новым типом космических взрывов – миллиновые.

Изучение одной из миллиновых показало, что рентгеновское излучение было произведено газом, нагретым до температуры более 600 000 градусов Цельсия. Это примерно в три раза горячее, чем самая горячая известная звезда во Вселенной, WR 102, и в 100 раз горячее температуры поверхности Солнца. Если бы такая миллиновая возникла в Солнечной системе, то ее свет был бы в 100 раз ярче Солнца.

Ученые назвали эти события миллиновыми потому, что их пиковая яркость примерно в тысячу раз меньше, чем у классических новых, которые возникают на поверхности белых карликов. Эти так называемые мертвые звезды образуются, когда у звезд с массой, схожей с массой Солнца, прекращается термоядерный синтез и они после стадии красного гиганта сжимаются в маленькую очень плотную сферу размером с Землю.

Ученые назвали эти события миллиновыми потому, что их пиковая яркость примерно в тысячу раз меньше, чем у классических новых, которые возникают на поверхности белых карликов Фото: space.com

Многие белые карлики существуют в двойной системе вместе с массивной звездной-компаньоном. При этом белые карлики вытягивают своей гравитацией вещество из соседней звезды.

В результате накопления слишком большого количества вещества на поверхности белого карлика возникает термоядерный взрыв, известный как классическая новая. При этом белый карлик продолжает существовать дальше. Бывает так, что из-за вышеописанного процесса притягивания материи эти мертвые звезды взрываются сверхновой типа 1а. В таком случае белый карлик распадается на части.

Теперь же астрономы считают, что на поверхности белых карликов также происходят взрывы миллиновых. Эти события возникают в результате сильного накопления материи соседней звезды белым карликом. Но в данном случае две звезды должны находится очень близко друг к другу. Точный механизм появления таких взрывов еще требует дальнейшего изучения, как и то, почему эти события создают рентгеновское излучение.

Астрономы предполагают, что миллиновые могут быть предшественниками сверхновых типа 1а.

Как уже писал Фокус, астрономы решили 20-летнюю загадку телескопа Хаббл и выяснили, почему существуют невозможные планеты. Ученые выяснили, каким образом у очень древних звезд смогли появиться планеты, хотя это считалось невозможным.

Также Фокус писал о том, что физики обнаружили уникальное свойство у частиц с самой большой массой во Вселенной, из которых состоят протоны и нейтроны.