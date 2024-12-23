У 100 разів яскравіше за Сонце: астрономи виявили новий тип космічних вибухів

Новий різновид космічних вибухів виникає на так званих мертвих зірках і отримав назву міллінова.

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Астрономи виявили нове джерело рентгенівського випромінювання, яке є невідомим типом космічних вибухів. Ці вибухи не схожі на жодну подібну відому вченим подію. Новий тип космічних вибухів отримав назву міллінова і він пов'язаний із так званими мертвими зірками, які виникають після смерті маломасивних зірок, таких, як Сонце. Дослідження опубліковано в Astrophysical Journal Letters, пише Space.

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Астрономи виявили 28 міллінових у Великій Магеллановій Хмарі та Малій Магеллановій Хмарі, двох галактиках-супутниках Чумацького Шляху. Хоча вчені не зовсім розуміють, як ці події створюють рентгенівське випромінювання промені, вони вважають, що мілліновие виникають, коли мертві зірки, звані білими карликами, поглинають матерію сусідньої величезної зірки-компаньйона.

Під час пошуків так званих первинних чорних дір, які як вважається, виникли відразу після Великого вибуху, астрономи вивчили дані спостережень за космосом за останні 20 років. У результаті вони виявили дивні джерела рентгенівського випромінювання, які виявилися новим типом космічних вибухів — мілліновими.

Вивчення однієї з міллінових показало, що рентгенівське випромінювання було вироблено газом, нагрітим до температури понад 600 000 градусів Цельсія. Це приблизно втричі гарячіше, ніж найгарячіша відома зірка у Всесвіті, WR 102, і в 100 разів гарячіше за температуру поверхні Сонця. Якби така міллінова виникла в Сонячній системі, то її світло було б у 100 разів яскравішим за Сонце.

Учені назвали ці події мільйоновими тому, що їхня пікова яскравість приблизно в тисячу разів менша, ніж у класичних нових, які виникають на поверхні білих карликів. Ці так звані мертві зірки утворюються, коли в зірок із масою, схожою з масою Сонця, припиняється термоядерний синтез і вони після стадії червоного гіганта стискаються в маленьку дуже щільну сферу розміром із Землю.

Вчені назвали ці події мільйоновими тому, що їхня пікова яскравість приблизно в тисячу разів менша, ніж у класичних нових, які виникають на поверхні білих карликів Фото: space.com

Багато білих карликів існують у подвійній системі разом із масивною зоряною-компаньйоном. При цьому білі карлики витягують своєю гравітацією речовину із сусідньої зірки.

Унаслідок накопичення занадто великої кількості речовини на поверхні білого карлика виникає термоядерний вибух, відомий як класична нова. При цьому білий карлик продовжує існувати далі. Буває так, що через вищеописаний процес притягування матерії ці мертві зірки вибухають надновою типу 1а. У такому разі білий карлик розпадається на частини.

Тепер же астрономи вважають, що на поверхні білих карликів також відбуваються вибухи міллінових. Ці події виникають внаслідок сильного накопичення матерії сусідньої зірки білим карликом. Але в даному випадку дві зірки повинні знаходитися дуже близько одна до одної. Точний механізм появи таких вибухів ще потребує подальшого вивчення, як і те, чому ці події створюють рентгенівське випромінювання.

Астрономи припускають, що міллінові можуть бути попередниками наднових типу 1а.

Як уже писав Фокус, астрономи вирішили 20-річну загадку телескопа Хаббл і з'ясували, чому існують неможливі планети. Вчені з'ясували, яким чином у дуже древніх зірок змогли з'явитися планети, хоча це вважалося неможливим.

Також Фокус писав про те, що фізики виявили унікальну властивість у частинок з найбільшою масою у Всесвіті, з яких складаються протони і нейтрони.