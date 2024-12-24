Найдена зараженная мумия из Древнего Египта: в ней обнаружили ДНК болезни, убившей миллионы

Археологи провели радиоуглеродный анализ мумии, возраст которой составляет 3290 лет. В ней нашли нечто неожиданное.

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В древней египетской мумии нашли самое древнее ДНК чумы за пределами Евразии. 3290-летние останки принадлежали мужчине, который к моменту своей смерти уже страдал от тяжелых симптомов Черной смерти, пишет IFlScience.

Бубонная чума или же Черная смерть вызывается очень опасной бактерией Yersinia pestis, которая достигла пика своего распространения в 14 веке, когда она убила миллионы людей на территории Европы. Но в последнее время ученые начали находить ДНК бактерии Y. pestis в доисторических трупах, а это указывает на то, что болезнь циркулировала за тысячи лет до европейской пандемии.

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До сих пор древнюю чума находили в Европе и Азии, также древние доказательства были найдены в 5000-летних трупах на территории России.

Но анализ древнеегипетской мумии, которая хранится в Турине, Италия, команда ученых выяснила, что Черная смерть собирала свою страшную дань и в Северной Африке на заре бронзового века.

Мумия датируется концом Второго переходного периода или началом Нового царства. Радиоуглеродный анализ показал присутствие ДНК Y. Pestis в костных тканях, а также в содержимом кишечника. Это говорит о том, что болезнь достигла своей поздней стадии на момент смерти египтянина.

"Это первый обнаруженный доисторический геном Y. pestis за пределами Евразии, который подтверждает присутствие чумы в Древнем Египте", — пишут авторы исследования.

Ученые пока не могут точно сказать, насколько Черная смерть была распространена в Древнем Египте, но некоторые находки указывают на то, что вспышки происходили вдоль берегов Нила.

К примеру, около 20 лет назад археологи обнаружили блох, раскапывая древнюю деревню в Амарне, где жили рабочие, строившие гробницу Тутанхамона.

Известно, что именно блохи являются разносчиками бактерий, в том числе и чумы, поэтому исследователи предполагают, что болезнь вполне вероятно добралась и до Древнего Египта. Такая гипотеза подкрепляется древним медицинским текстом возрастом 3500 лет, где описывается болезнь, которая "вызвала бубон, а гной окаменел".

Исследователи предполагают, что чума могла распространятся блохами, которые жили на нильских крысах. После этого они смогли бы перейти на черных крыс, которые обитали на кораблях, разнося Черную смерть по всему миру. Но до сих пор этим теориям недоставало неопровержимых доказательств того, что чума действительно была в Древнем Египте.

Напомним, самые древние мумии не имеют отношения к Египту. Когда речь идет о мумиях, то первыми на ум приходят египтяне. Однако, они были не первыми, кто понял, как сохранить умерших от разложения.