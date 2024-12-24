Знайдена заражена мумія зі Стародавнього Єгипту: у ній виявили ДНК хвороби, що вбила мільйони

Археологи провели радіовуглецевий аналіз мумії, вік якої становить 3290 років. У ній знайшли щось несподіване.

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У стародавній єгипетській мумії знайшли найдавніше ДНК чуми за межами Євразії. 3290-річні останки належали чоловікові, який до моменту своєї смерті вже страждав від важких симптомів Чорної смерті, пише IFlScience.

Бубонна чума або ж Чорна смерть спричиняється дуже небезпечною бактерією Yersinia pestis, яка досягла піка свого поширення в XIV столітті, коли вона вбила мільйони людей на території Європи. Але останнім часом учені почали знаходити ДНК бактерії Y. pestis у доісторичних трупах, а це вказує на те, що хвороба циркулювала за тисячі років до європейської пандемії.

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Досі стародавню чуму знаходили в Європі та Азії, також стародавні докази були знайдені в 5000-літніх трупах на території Росії.

Але під час аналізу давньоєгипетської мумії, яка зберігається в Турині, Італія, команда вчених з'ясувала, що Чорна смерть збирала свою страшну данину і в Північній Африці на зорі бронзової доби.

Мумія датується кінцем Другого перехідного періоду або початком Нового царства. Радіовуглецевий аналіз показав присутність ДНК Y. Pestis у кісткових тканинах, а також у вмісті кишківника. Це свідчить про те, що хвороба досягла своєї пізньої стадії на момент смерті єгиптянина.

"Це перший виявлений доісторичний геном Y. pestis за межами Євразії, який підтверджує присутність чуми в Стародавньому Єгипті", — пишуть автори дослідження.

Учені поки що не можуть точно сказати, наскільки Чорна смерть була поширеною в Стародавньому Єгипті, але деякі знахідки свідчать про те, що спалахи відбувалися вздовж берегів Нілу.

Наприклад, близько 20 років тому археологи виявили бліх, розкопуючи стародавнє село в Амарні, де жили робітники, які будували гробницю Тутанхамона.

Відомо, що саме блохи є розносниками бактерій, зокрема й чуми, тож дослідники припускають, що хвороба цілком імовірно добралася й до Стародавнього Єгипту. Така гіпотеза підкріплюється стародавнім медичним текстом віком 3500 років, де описується хвороба, що "викликала бубон, а гній закам'янів".

Дослідники припускають, що чума могла поширюватися блохами, які жили на нільських щурах. Після цього вони змогли б перейти на чорних щурів, які мешкали на кораблях, розносячи Чорну смерть по всьому світу. Але досі цим теоріям бракувало неспростовних доказів того, що чума дійсно була в Стародавньому Єгипті.

Нагадаємо, найдавніші мумії не мають стосунку до Єгипту. Коли йдеться про мумії, то першими на думку спадають єгиптяни. Однак, вони були не першими, хто зрозумів, як зберегти померлих від розкладання.