В Альпах прячутся нерукотворные пирамиды: они старше известных пирамид Гизы (фото)

В одной из альпийских долин стоят пирамиды возрастом около 80 тыс. лет, и по словам геологов, строили их не люди.

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Земляные пирамиды Эйзен намного старше пирамид Гизы, но они были построены не людьми, а самой природой. Они расположены в альпийской долине Валь-д'Эрен в Швейцарских Альпах, недалеко от деревни Эзейн, пишет IFLScience.

Еще в 1983 году альпийские пирамиды были внесены в Федеральный реестр ландшафтов и природных памятников национального значения Швейцарии.

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Расположенные на фоне зеленого альпийского леса, пирамиды представляют собой геологические структуры высотой 10-15 метров с валунами на вершине. Может показаться, что кто-то намеренно установил темные камни на вершинах пирамид, но они там оказались в результате процесса эрозии.

Древние пирамиды в Альпах Фото: TMAg/Shutterstock.com

Необычные пирамиды появились естественным образом в конце последнего ледникового периода, примерно 80-10 тыс. лет назад.

Когда ледники отступили из-за потепления, их языки отложили огромное количество более мягкого материала, известного как морены, в окружении более твердых валунов. Со временем дожди и талые воды смыли мягкие обломки, обнажив твердые валуны. Они выступают в роли прочных камней, защищающих нижележащие морены от дальнейшей эрозии, оставляя под ними колонны.

Однако они не будут существовать вечно — их называют "символами бренности", поскольку структура будет продолжать разрушаться и однажды исчезнет.

Подобные образования встречаются в разных частях света, где особые геологические условия создают сочетание более твердых и более мягких слоев породы. Например, Национальный парк Брайс-Каньон в штате Юта усеян худу, которые, кажется, бросают вызов гравитации и здравому смыслу. Не менее впечатляющими примерами являются столбы Каппадокии в Турции.

Напомним, ученые рассказали, где находится самый большой водопад на Земле и почему ни один человек не видел его. Самый большой водопад на планете появился десятки тысяч лет назад и имеет высоту около 2000 метров.