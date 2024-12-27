В Альпах ховаються нерукотворні піраміди: вони старші за відомі піраміди Гізи (фото)
В одній з альпійських долин стоять піраміди віком близько 80 тис. років, і за словами геологів, будували їх не люди.
Земляні піраміди Ейзен набагато старші за піраміди Гізи, але вони були побудовані не людьми, а самою природою. Вони розташовані в альпійській долині Валь-д'Ерен у Швейцарських Альпах, недалеко від села Езейн, пише IFLScience.
Ще 1983 року альпійські піраміди були внесені до Федерального реєстру ландшафтів і природних пам'яток національного значення Швейцарії.
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Розташовані на тлі зеленого альпійського лісу, піраміди являють собою геологічні структури заввишки 10-15 метрів з валунами на вершині. Може здатися, що хтось навмисно встановив темне каміння на вершинах пірамід, але воно там опинилося внаслідок процесу ерозії.
Незвичайні піраміди з'явилися природним чином наприкінці останнього льодовикового періоду, приблизно 80-10 тис. років тому.
Коли льодовики відступили через потепління, їхні язики відклали величезну кількість м'якшого матеріалу, відомого як морени, в оточенні твердіших валунів. Згодом дощі й талі води змили м'які уламки, оголивши тверді валуни. Вони виступають у ролі міцних каменів, що захищають нижчі морени від подальшої ерозії, залишаючи під ними колони.
Однак вони не існуватимуть вічно — їх називають "символами тлінності", оскільки структура продовжуватиме руйнуватися та одного разу зникне.
Подібні утворення зустрічаються в різних частинах світу, де особливі геологічні умови створюють поєднання твердіших і м'якших шарів породи. Наприклад, Національний парк Брайс-Каньйон у штаті Юта всіяний худу, які, здається, кидають виклик гравітації та здоровому глузду. Не менш вражаючими прикладами є стовпи Каппадокії в Туреччині.
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