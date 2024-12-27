В Альпах ховаються нерукотворні піраміди: вони старші за відомі піраміди Гізи (фото)

В одній з альпійських долин стоять піраміди віком близько 80 тис. років, і за словами геологів, будували їх не люди.

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Земляні піраміди Ейзен набагато старші за піраміди Гізи, але вони були побудовані не людьми, а самою природою. Вони розташовані в альпійській долині Валь-д'Ерен у Швейцарських Альпах, недалеко від села Езейн, пише IFLScience.

Ще 1983 року альпійські піраміди були внесені до Федерального реєстру ландшафтів і природних пам'яток національного значення Швейцарії.

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Розташовані на тлі зеленого альпійського лісу, піраміди являють собою геологічні структури заввишки 10-15 метрів з валунами на вершині. Може здатися, що хтось навмисно встановив темне каміння на вершинах пірамід, але воно там опинилося внаслідок процесу ерозії.

Стародавні піраміди в Альпах Фото: TMAg/Shutterstock.com

Незвичайні піраміди з'явилися природним чином наприкінці останнього льодовикового періоду, приблизно 80-10 тис. років тому.

Коли льодовики відступили через потепління, їхні язики відклали величезну кількість м'якшого матеріалу, відомого як морени, в оточенні твердіших валунів. Згодом дощі й талі води змили м'які уламки, оголивши тверді валуни. Вони виступають у ролі міцних каменів, що захищають нижчі морени від подальшої ерозії, залишаючи під ними колони.

Однак вони не існуватимуть вічно — їх називають "символами тлінності", оскільки структура продовжуватиме руйнуватися та одного разу зникне.

Подібні утворення зустрічаються в різних частинах світу, де особливі геологічні умови створюють поєднання твердіших і м'якших шарів породи. Наприклад, Національний парк Брайс-Каньйон у штаті Юта всіяний худу, які, здається, кидають виклик гравітації та здоровому глузду. Не менш вражаючими прикладами є стовпи Каппадокії в Туреччині.

Нагадаємо, вчені розповіли, де розташований найбільший водоспад на Землі і чому жодна людина не бачила його. Найбільший водоспад на планеті з'явився десятки тисяч років тому і має висоту близько 2000 метрів.