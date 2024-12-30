Атмосфера на Луне превратится в токсичный суп: и снова в этом будут виноваты люди

Высадка астронавтов на Луну, добыча полезных ископаемых и запуски ракет могут изменить хрупкую лунную среду.

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У Луны нет атмосферы, но имеется очень разреженный слой газа, который называют экзосферой, пишет Earth.com.

Высадка астронавтов на Луну, добыча полезных ископаемых и запуски ракет могут изменить хрупкую лунную среду, подняв большие объемы реголита в небо. По словам планетолог из Центра космических полетов имени Годдарда NASA Розмари Киллен, мелкие частицы пыли могут подвергнуть опасности как самих астронавтов, так и миссии в целом.

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"Один нюанс, который нас действительно беспокоит, заключается в том, что поднятой пыли будет действительно много", — говорит ученая.

Лунная пыль или реголит формировались на протяжении миллиардов лет в результате ударов астероидов и под воздействием солнечного ветра. Такие мелкие крупинки несут опасность для здоровья людей, когда их поднимают в воздух ракетные двигатели или марсоходы. Накопление пыли в тонкой атмосфере Луны может негативно повлиять на видимость, здоровье органов дыхания, а также электронные приборы.

Пары и другие утечки из космических аппаратов или даже небольшое количество воды из систем жизнеобеспечения, могут наполнить газами окружающую среду. Несмотря на то, что такие выбросы будут кратковременными, они смогут распространяться на огромные территории, прежде чем осядут и замерзнуть в затененных областях спутника Земли.

Более того, такие выбросы помешают анализу льда в постоянно затененных кратера, где вода могла находиться на протяжении веков. Но созданный человеком водяной пар помешает исследованиям, поскольку он замерзнет поверх уже имеющегося слоя льда.

Многие приборы и эксперименты зависят от анализа пыли и газов с минимальным загрязнением.

Крупные транспортные средства, включая ракеты Starship, при посадке будут выбрасывать в атмосферу лунную пыль, создавая "атмосферные карманы" для газа и мелких частиц. Космические агентства заявляют, что попытаются минимизировать эти эффекты, выбирая подходящие места посадки и тщательно планируя траектории полета.

Однако эксперты предупреждают, что несколько секунд тяги ракеты могут выбросить лунную пыль на большие расстояния и оставить свежие загрязнители в отдаленных местах.

Лунная пыль — не просто раздражитель: она может повредить легкие, поцарапать поверхности костюмов и засорить оборудование.

Некоторые аналитики сравнивают ее с вредом, который сажа или угольная пыль наносят шахтерам при вдыхании со временем, что может снизить запас безопасности для продолжительных миссий на Луну.

Астронавты также рискуют принести лунную пыль в свои жилые помещения. Грязные костюмы, инструменты и вездеходы могут переносить мусор в шлюзы и внутренние помещения космических кораблей, что вызывает опасения по поводу воздействия на здоровье и механических повреждений.

Напомним, названа самая большая опасность для астронавтов на Луне. Лунная пыль или лунный реголит представляет собой большую опасность как для астронавтов, так и для будущей лунной космической станции.