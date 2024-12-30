Атмосфера на Місяці перетвориться на токсичний суп: і знову в цьому будуть винні люди

Висадка астронавтів на Місяць, видобуток корисних копалин і запуски ракет можуть змінити крихке місячне середовище.

Related video

У Місяця немає атмосфери, але є дуже розріджений шар газу, який називають екзосферою, пише Earth.com.

Висадка астронавтів на Місяць, видобуток корисних копалин і запуски ракет можуть змінити крихке місячне середовище, піднявши великі обсяги реголіту в небо. За словами планетологині з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA Розмарі Кіллен, дрібні частинки пилу можуть наражати на небезпеку як самих астронавтів, так і місію загалом.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

"Один нюанс, який нас справді непокоїть, полягає в тому, що піднятого пилу буде справді багато", — каже науковиця.

Місячний пил або реголіт формувалися впродовж мільярдів років унаслідок ударів астероїдів і під впливом сонячного вітру. Такі дрібні крупинки несуть небезпеку для здоров'я людей, коли їх підіймають у повітря ракетні двигуни або марсоходи. Накопичення пилу в тонкій атмосфері Місяця може негативно вплинути на видимість, здоров'я органів дихання, а також електронні прилади.

Пари та інші витоки з космічних апаратів або навіть невелика кількість води з систем життєзабезпечення, можуть наповнити газами навколишнє середовище. Попри те, що такі викиди будуть короткочасними, вони зможуть поширюватися на величезні території, перш ніж осядуть і замерзнуть у затінених областях супутника Землі.

Ба більше, такі викиди завадять аналізу льоду в постійно затінених кратерах, де вода могла перебувати протягом століть. Але створена людиною водяна пара завадить дослідженням, оскільки вона замерзне поверх уже наявного шару льоду.

Багато приладів та експериментів залежать від аналізу пилу і газів з мінімальним забрудненням.

Великі транспортні засоби, включно з ракетами Starship, під час посадки викидатимуть в атмосферу місячний пил, створюючи "атмосферні кишені" для газу і дрібних частинок. Космічні агентства заявляють, що спробують мінімізувати ці ефекти, обираючи відповідні місця посадки і ретельно плануючи траєкторії польоту.

Однак експерти попереджають, що кілька секунд тяги ракети можуть викинути місячний пил на великі відстані і залишити свіжі забруднювачі у віддалених місцях.

Місячний пил — не просто подразник: він може пошкодити легені, подряпати поверхні костюмів і засмітити обладнання.

Деякі аналітики порівнюють її зі шкодою, яку сажа або вугільний пил завдають шахтарям при вдиханні з часом, що може знизити запас безпеки для тривалих місій на Місяць.

Астронавти також ризикують принести місячний пил у свої житлові приміщення. Брудні костюми, інструменти та всюдиходи можуть переносити сміття в шлюзи та внутрішні приміщення космічних кораблів, що викликає побоювання щодо впливу на здоров'я і механічних пошкоджень.

Нагадаємо, названо найбільшу небезпеку для астронавтів на Місяці. Місячний пил або місячний реголіт становить велику небезпеку як для астронавтів, так і для майбутньої місячної космічної станції.