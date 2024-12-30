Выше пяти пирамид Гизы: ученые назвали самый высокий непрерывный водопад на Земле

Исследователи отмечают, что в мире есть один водопад превышающий его по высоте, но он, увы, спрятан под толщей воды.

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Венесуэльский водопад Анхель является "вдохновителем" вымышленного рая на Земле, а также самым высоким наземным непрерывным водопадом на планете. Его высота падения составляет 807 метров — ученые отмечают, что падение на самом деле настолько высоко, что к моменту, когда вода достигает дна каньона, она уже не жидкая, а испаряется в столб тумана, пишет IFLScience.

И все же, водопад Анхель нельзя назвать самым высоким водопадом на планете. Дело в том, что эта честь достается водопаду Датского пролива, высота которого достигает невероятных 3,5 километра. Этот огромный водопад находится между Гренландией и Исландией и спрятан под толщей воды. Ученые отмечают, что подводный водопад выбрасывает около 5 миллионов кубических метров воды в секунду.

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Еще одним претендентом на звание самого высокого наземного водопада планеты является южноафриканский водопад Тугела. Исследователи отмечают, что его высота составляет 948 метров, что выше водопада Анхель, но водопад Тугела состоит и ряда водопадов, самый высокий из которых составляет 411 метров. Это делает водопад Анхель самым высоким непрерывным водопадом на планете.

По данным ученых из Бюро экономической геологии Техасского университета в Остине, средний поток составляет относительно ничтожные 14 кубических метров в секунду, что в сравнении с Датским проливом не более чем "струйка". Даже Ниагарский водопад на самом деле может похвастаться гораздо более впечатляющим потоком в 286 кубических метров в секунду.

Исследователи отмечают, что водопад Анхель получил свое название в честь американского пилота Джимми Энджела, который обнаружил его в 1937 году. Отметим, что в 2011 году официальное название водопада было изменено на коренное — Керепакупаи Меру.

Отметим, что огромные размеры водопада Анхель делают его природным чудом и самым высоким наземным непрерывным водопадом в мире, однако на Земле также существует множество других удивительных водопадов — например, Кровавый водопад, расположенный в Восточной Антарктиде. Ржавый оттенок этого водопада десятилетиями сбивал с толку исследователей, но недавно ученые смогли разгадать его тайну.

Ранее Фокус писал о тайне Кровавого водопада в Антарктиде: ученые наконец-то поняли, почему ледник "истекает кровью".