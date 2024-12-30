Вище за п'ять пірамід Гізи: вчені назвали найвищий безперервний водоспад на Землі

Дослідники зазначають, що у світі є один водоспад, який перевищує його за висотою, але він, на жаль, захований під товщею води.

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Венесуельський водоспад Анхель є "натхненником" вигаданого раю на Землі, а також найвищим наземним безперервним водоспадом на планеті. Його висота падіння становить 807 метрів — вчені зазначають, що падіння насправді настільки високе, що до моменту, коли вода досягає дна каньйону, вона вже не рідка, а випаровується в стовп туману, пише IFLScience.

І все ж, водоспад Анхель не можна назвати найвищим водоспадом на планеті. Річ у тім, що ця честь дістається водоспаду Данської протоки, висота якого сягає неймовірних 3,5 кілометра. Цей величезний водоспад розташований між Гренландією та Ісландією і захований під товщею води. Вчені зазначають, що підводний водоспад викидає близько 5 мільйонів кубічних метрів води на секунду.

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Ще одним претендентом на звання найвищого наземного водоспаду планети є південноафриканський водоспад Тугела. Дослідники зазначають, що його висота становить 948 метрів, що є вищим за водоспад Анхель, але водоспад Тугела складається з низки водоспадів, найвищий з яких становить 411 метрів. Це робить водоспад Анхель найвищим безперервним водоспадом на планеті.

За даними вчених з Бюро економічної геології Техаського університету в Остіні, середній потік становить відносно мізерні 14 кубічних метрів за секунду, що, як порівняти з Данською протокою, є не більше ніж "цівка". Навіть Ніагарський водоспад насправді може похвалитися набагато більш дивовижним потоком у 286 кубічних метрів на секунду.

Дослідники зазначають, що водоспад Анхель отримав свою назву на честь американського пілота Джиммі Енджела, який виявив його 1937 року. Зазначимо, що 2011 року офіційну назву водоспаду було змінено на корінну — Керепакупаї Меру.

Зазначимо, що величезні розміри водоспаду Анхель роблять його природним дивом і найвищим наземним безперервним водоспадом у світі, проте на Землі також існує безліч інших дивовижних водоспадів — наприклад, Кривавий водоспад, розташований у Східній Антарктиді. Іржавий відтінок цього водоспаду десятиліттями збивав з пантелику дослідників, але нещодавно вчені змогли розгадати його таємницю.

Раніше Фокус писав про таємницю Кривавого водоспаду в Антарктиді: вчені нарешті зрозуміли, чому льодовик "стікає кров'ю".