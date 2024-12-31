Знак жертвы: ученые рассказали, почему у овец прямоугольные зрачки

Если пристально посмотреть в глаза овцы, можно заметить что-то странное, и теперь мы знаем почему.

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За всю историю наша планета стала домом для невероятного количества живых видов: некоторые и них давно вымерли, другие процветают до сих пор и не перестают удивлять учены. Например, овцы. Если пристально посмотреть в глаза этих животных, можно заметить что-то странное — прямоугольные зрачки, пишет IFLScience.

Овцы — жвачные млекопитающие, которые входят в одну группу с оленями и антилопами и характеризуются любовью к жеванию. Еще одна общая черта этих животных заключается в том, что им порой приходится убегать, когда поблизости оказывается хищник. Тут-то в ход и идут их прямоугольные зрачки.

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По словам главного исследователя лаборатории визуального восприятия пространства Калифорнийского университета в Беркли Марти Бэнкса, горизонтальные зрачки ассоциируются с животными-жертвами. Исследования уже показали, что у животных-жертв глаза, как правило, почти всегда расположены по бокам головы, а не спереди, как у людей и других хищников.

Ученые обнаружили, что узкий по вертикали зрачок имеет эффект уточнения горизонтальных контуров, которые может видеть животное. Ученые предполагают, что такая форма зрачка помогает животным ставить ноги на землю в попытках убежать от хищника.

Стоит отметить, что в животном мире существует богатое разнообразие форм зрачков. Например, у кошек они вертикальные и помогают оставаться в засаде, в то время как у более высоких хищников, например, людей, как правило, круглые зрачки.

Зрачки овцы может показаться странным, но, по словам ученых, они не самые странные в животном мире. Например, зрачки каракатицы извилисто покачиваются. В то же время у мангуста нитевидные зрачки, похожие на овечьи.

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