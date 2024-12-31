Знак жертви: вчені розповіли, чому в овець прямокутні зіниці

Якщо пильно подивитися в очі вівці, можна помітити щось дивне, і тепер ми знаємо чому.

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За всю історію наша планета стала домівкою для неймовірної кількості живих видів: деякі з них давно вимерли, інші процвітають досі та не перестають дивувати вчених. Наприклад, вівці. Якщо пильно подивитися в очі цих тварин, можна помітити щось дивне — прямокутні зіниці, пише IFLScience.

Вівці — жуйні ссавці, які входять в одну групу з оленями та антилопами й характеризуються любов'ю до жування. Ще одна спільна риса цих тварин полягає в тому, що їм часом доводиться тікати, коли поблизу опиняється хижак. Тут-то в хід і йдуть їхні прямокутні зіниці.

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За словами головного дослідника лабораторії візуального сприйняття простору Каліфорнійського університету в Берклі Марті Бенкса, горизонтальні зіниці асоціюються з тваринами-жертвами. Дослідження вже показали, що у тварин-жертв очі, як правило, майже завжди розташовані з боків голови, а не спереду, як у людей та інших хижаків.

Учені виявили, що вузька по вертикалі зіниця має ефект уточнення горизонтальних контурів, які може бачити тварина. Вчені припускають, що така форма зіниці допомагає тваринам ставити ноги на землю в спробах втекти від хижака.

Варто зазначити, що у тваринному світі існує багате розмаїття форм зіниць. Наприклад, у кішок вони вертикальні й допомагають залишатися в засідці, тоді як у вищих хижаків, наприклад, людей, як правило, круглі зіниці.

Зіниці вівці можуть здатися дивними, але, за словами вчених, вони не найдивніші у тваринному світі. Наприклад, зіниці каракатиці звивисто погойдуються. Водночас у мангусти ниткоподібні зіниці, схожі на овечі.

Раніше Фокус писав про те, як різні тварини на Землі бачать навколишнє середовище.