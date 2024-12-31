Люди на Земле остывают: средняя температура тела человека больше не 36,6 градуса по Цельсию

Исследователи обнаружили, что средняя температура человеческого тела изменилась и рассказали, почему это произошло.

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Принято считать, что средняя температура человеческого тела составляет около 36,6 градуса по Цельсию, однако теперь ученые обнаружили, что это уже не так. Ученые обнаружили, что средняя температура тела людей снижается, что бросает вызов давнему стандарту, установленному еще в 19 веке, пишет Financial Express.

В новом исследовании ученые из Стэнфордского университета проанализировали данные, охватывающие почти два столетия, и пришли к выводу, что общепринятая температура в 36,6 градуса по Цельсию больше не актуальна. Команда использовала алгоритмы машинного обучения, чтобы исключить данные, на которые повлияли заболевания. Они также провели обширный анализ тенденций изменения температуры тела с течением времени.

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По словам ведущего автора исследования, доктора Джули Парсоннет, они с коллегами обработали данные 618 306 измерений температуры полости рта у взрослых пациентов, собранные в период с 2008 по 2017 год. Результаты своей работы ученые опубликовали в журнале eLife.

Команда обнаружила, что нормальная температура человеческого тела естественным образом колеблется от 36,2°C до 36,8°C. Это указывает на то, что общепринятое значение может быть слишком высоким. По словам профессора медицины и эпидемиологии в Стэнфордском университете, доктора Парсоннет, большинство врачей по всему миру до сих пор считают, что нормальная температура человеческого тела составляет 36,6°C. Но результаты нового исследования показывают, что такая температура вовсе не является нормой. В действительности норма зависит от каждого человека и ситуации. Более того, средняя температура человеческого тела, похоже, редко равна 36,6°C.

Ученые также обнаружили, что средняя температура тела людей в США снизилась минимум на 0,05°C. По мнению Парсоннет, это связано с улучшением условий жизни и общего состояния здоровья населения. Простыми словами, дело в том, что современные люди попросту физиологически отличаются от того, какими люди были в прошлом.

Предполагается, что снижение температуры тела связано с улучшением общественного здравоохранения и снижением заболеваемости хроническими инфекциями в сравнении с 19 веком, а также достижениями в здравоохранении, снижающими хроническую деградации у людей.

В то же время ученые признают, что изменение средней температуры тела имеет значение для диагностики таких состояний, как лихорадка, которая может варьироваться в зависимости от нормального диапазона температур каждого человека.

Ранее Фокус писал о том, что названа универсальная оптимальная температура для жизни на Земле.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.