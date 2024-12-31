Люди на Землі остигають: середня температура тіла людини більше не 36,6 градуса за Цельсієм

Дослідники виявили, що середня температура людського тіла змінилася і розповіли, чому це сталося.

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Заведено вважати, що середня температура людського тіла становить близько 36,6 градуса за Цельсієм, однак тепер учені виявили, що це вже не так. Вчені виявили, що середня температура тіла людей знижується, що кидає виклик давньому стандарту, встановленому ще в 19 столітті, пише Financial Express.

У новому дослідженні вчені зі Стенфордського університету проаналізували дані, що охоплюють майже два століття, і дійшли висновку, що загальноприйнята температура в 36,6 градуса за Цельсієм більше не актуальна. Команда використовувала алгоритми машинного навчання, щоб виключити дані, на які вплинули захворювання. Вони також провели великий аналіз тенденцій зміни температури тіла з плином часу.

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За словами провідного автора дослідження, доктора Джулі Парсоннет, вони з колегами опрацювали дані 618 306 вимірів температури порожнини рота в дорослих пацієнтів, зібрані в період із 2008 до 2017 року. Результати своєї роботи вчені опублікували в журналі eLife.

Команда виявила, що нормальна температура людського тіла природним чином коливається від 36,2°C до 36,8°C. Це вказує на те, що загальноприйняте значення може бути занадто високим. За словами професора медицини та епідеміології в Стенфордському університеті, доктора Парсоннет, більшість лікарів по всьому світу досі вважають, що нормальна температура людського тіла становить 36,6°C. Але результати нового дослідження показують, що така температура зовсім не є нормою. Насправді норма залежить від кожної людини та ситуації. Ба більше, середня температура людського тіла, схоже, рідко дорівнює 36,6°C.

Учені також виявили, що середня температура тіла людей у США знизилася щонайменше на 0,05°C. На думку Парсоннет, це пов'язано з поліпшенням умов життя і загального стану здоров'я населення. Простими словами, річ у тім, що сучасні люди просто фізіологічно відрізняються від того, якими люди були в минулому.

Припускають, що зниження температури тіла пов'язане з поліпшенням громадської охорони здоров'я та зниженням захворюваності на хронічні інфекції, як порівняти з 19 століттям, а також досягненнями в охороні здоров'я, що знижують хронічну деградацію у людей.

Водночас учені визнають, що зміна середньої температури тіла має значення для діагностики таких станів, як лихоманка, яка може варіюватися залежно від нормального діапазону температур кожної людини.

Раніше Фокус писав про те, що названо універсальну оптимальну температуру для життя на Землі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.