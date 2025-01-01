9 неожиданных способов улучшить свое психическое здоровье: о чем узнали ученые в 2024 году
В мире растет беспокойство, связанное с упадком умственных способностей и состоянием психического здоровья. Ученые обнаружили, что существуют простые способы улучшить свое состояние.
Оксфордское слово года 2024 — "гниение мозга" — демонстрирует растущее беспокойство относительно упадка умственных способностей, связанного с чрезмерным использованием медиа. Хотя этот термин звучит тревожно, исследователи предлагают перспективные методы улучшения здоровья мозга и уменьшения стресса, пишет WFYI.org.
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Писать от руки
В эпоху, когда доминирует компьютерная техника, письмо от руки имеет неожиданные когнитивные преимущества. Исследования показывают, что письмо от руки помогает детям распознавать буквы, а взрослым — лучше понимать сложные понятия.
Координация между моторной и зрительной системами усиливает работу мозга. Даже художники отмечают, что письмо от руки вдохновляет на творчество, что делает его простым и эффективным методом для улучшения концентрации внимания и обучения.
Связь между кишечником и мозгом
Новые исследования выявляют тесную связь между здоровьем кишечника и стрессоустойчивостью. Люди с разнообразным микробиомом и крепкими кишечными барьерами лучше приспособлены к жизненным трудностям.
Поскольку кишечник производит большую часть серотонина и дофамина, поддержка его здоровья является жизненно важной. Хотя ферментированные продукты, такие как йогурт и кимчи, являются полезными, эксперты подчеркивают необходимость персонализированных стратегий из-за сложности кишечника.
Влияние работы допоздна
Исследования выделяют риски, связанные с работой в ночные смены или ненормированным графиком, особенно для недостаточно обеспеченных групп населения.
Работа допоздна со временем приводит к депрессии и ухудшению физического здоровья. Эксперты отмечают важность системных изменений, которые будут способствовать лучшему балансу между работой и личной жизнью и общему счастью.
Изменение образа жизни снижает риск деменции
Небольшие изменения в образе жизни, такие как улучшение сна, здоровое питание, регулярные физические упражнения и активная социальная жизнь, могут снизить риск развития деменции на 40%, согласно последним исследованиям.
Даже те, кто имеет генетические факторы риска, получают от этого пользу.
Терапия внутрисемейных систем
Внутренние семейные системы (ВСС) — новый терапевтический подход — фокусируется на понимании различных "частей" личности, таких как внутренний критик или защитник.
Ранние исследования показывают, что он может помочь справиться со стрессом, ПТСР и депрессией. Пока исследования продолжаются, многие пациенты считают этот метод трансформационным для преодоления психических проблем.
Силовые тренировки
Регулярные силовые тренировки улучшают настроение, уменьшают симптомы депрессии и тревоги, а также укрепляют физическое здоровье. Минимальные усилия, такие как использование лент сопротивления или упражнения с собственным весом, могут принести значительные преимущества.
Эта доступная форма физических упражнений особенно привлекательна для тех, кто стремится повысить психическую и физическую устойчивость.
Ультраобработанные продукты и риски для психического здоровья
Диета сильно влияет на психическое здоровье. Потребление ультраобработанных продуктов, изготовленных полностью из веществ, выделенных из других продуктов или синтезированных в лабораториях, связано с повышенным риском депрессии.
Среди самых распространенных — фастфуд, сладкие напитки, хлопья, печенье и другие снеки. Они часто содержат много соли, сахара, жиров и калорий, а также мало клетчатки и микроэлементов, таких как витамины.
Эксперты рекомендуют сосредоточиться на цельных продуктах и избегать продуктов с незнакомыми ингредиентами, чтобы поддержать как психическое, так и физическое здоровье.
Роль сна
В мозге около 170 миллиардов клеток, и, выполняя свои обычные задачи, они производят отходы — много отходов. Глубокий сон позволяет мозгу очищаться от этих отходов, защищая от таких состояний, как болезнь Альцгеймера, депрессия и мигрень.
Согласно исследованию, во время сна синхронизированная активность нейронов помогает выводить токсины, что указывает на критическую роль отдыха в поддержании здоровья мозга.
Кетогенная диета и психические заболевания
Кетогенная диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов демонстрирует потенциал в лечении психических заболеваний, таких как биполярное расстройство и шизофрения.
Хотя первые результаты многообещающие, эксперты отмечают, что строгие требования могут ограничить ее долгосрочную привлекательность.Важно
Внедряя эти стратегии, люди могут сделать значительные шаги для поддержания здоровья мозга. Эти выводы демонстрируют важность простых, но эффективных корректировок образа жизни для более здоровой и сбалансированной жизни.
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