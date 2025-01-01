9 неожиданных способов улучшить свое психическое здоровье: о чем узнали ученые в 2024 году

В мире растет беспокойство, связанное с упадком умственных способностей и состоянием психического здоровья. Ученые обнаружили, что существуют простые способы улучшить свое состояние.

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Оксфордское слово года 2024 — "гниение мозга" — демонстрирует растущее беспокойство относительно упадка умственных способностей, связанного с чрезмерным использованием медиа. Хотя этот термин звучит тревожно, исследователи предлагают перспективные методы улучшения здоровья мозга и уменьшения стресса, пишет WFYI.org.

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Писать от руки

В эпоху, когда доминирует компьютерная техника, письмо от руки имеет неожиданные когнитивные преимущества Фото: Pexels

В эпоху, когда доминирует компьютерная техника, письмо от руки имеет неожиданные когнитивные преимущества. Исследования показывают, что письмо от руки помогает детям распознавать буквы, а взрослым — лучше понимать сложные понятия.

Координация между моторной и зрительной системами усиливает работу мозга. Даже художники отмечают, что письмо от руки вдохновляет на творчество, что делает его простым и эффективным методом для улучшения концентрации внимания и обучения.

Связь между кишечником и мозгом

Новые исследования выявляют тесную связь между здоровьем кишечника и стрессоустойчивостью. Люди с разнообразным микробиомом и крепкими кишечными барьерами лучше приспособлены к жизненным трудностям.

Поскольку кишечник производит большую часть серотонина и дофамина, поддержка его здоровья является жизненно важной. Хотя ферментированные продукты, такие как йогурт и кимчи, являются полезными, эксперты подчеркивают необходимость персонализированных стратегий из-за сложности кишечника.

Влияние работы допоздна

Работа допоздна со временем приводит к депрессии и ухудшению физического здоровья Фото: RDNE Stock project

Исследования выделяют риски, связанные с работой в ночные смены или ненормированным графиком, особенно для недостаточно обеспеченных групп населения.

Работа допоздна со временем приводит к депрессии и ухудшению физического здоровья. Эксперты отмечают важность системных изменений, которые будут способствовать лучшему балансу между работой и личной жизнью и общему счастью.

Изменение образа жизни снижает риск деменции

Небольшие изменения в образе жизни, такие как улучшение сна, здоровое питание, регулярные физические упражнения и активная социальная жизнь, могут снизить риск развития деменции на 40%, согласно последним исследованиям.

Даже те, кто имеет генетические факторы риска, получают от этого пользу.

Терапия внутрисемейных систем

Внутренние семейные системы (ВСС) — новый терапевтический подход — фокусируется на понимании различных "частей" личности, таких как внутренний критик или защитник.

Ранние исследования показывают, что он может помочь справиться со стрессом, ПТСР и депрессией. Пока исследования продолжаются, многие пациенты считают этот метод трансформационным для преодоления психических проблем.

Силовые тренировки

Регулярные силовые тренировки улучшают настроение, уменьшают симптомы депрессии и тревоги Фото: Victor Freitas

Регулярные силовые тренировки улучшают настроение, уменьшают симптомы депрессии и тревоги, а также укрепляют физическое здоровье. Минимальные усилия, такие как использование лент сопротивления или упражнения с собственным весом, могут принести значительные преимущества.

Эта доступная форма физических упражнений особенно привлекательна для тех, кто стремится повысить психическую и физическую устойчивость.

Ультраобработанные продукты и риски для психического здоровья

Среди самых распространенных — фастфуд, сладкие напитки, хлопья, печенье и другие снеки Фото: Freepik

Диета сильно влияет на психическое здоровье. Потребление ультраобработанных продуктов, изготовленных полностью из веществ, выделенных из других продуктов или синтезированных в лабораториях, связано с повышенным риском депрессии.

Среди самых распространенных — фастфуд, сладкие напитки, хлопья, печенье и другие снеки. Они часто содержат много соли, сахара, жиров и калорий, а также мало клетчатки и микроэлементов, таких как витамины.

Эксперты рекомендуют сосредоточиться на цельных продуктах и избегать продуктов с незнакомыми ингредиентами, чтобы поддержать как психическое, так и физическое здоровье.

Роль сна

Во время сна синхронизированная активность нейронов помогает выводить токсины, что указывает на критическую роль отдыха в поддержании здоровья мозга Фото: Freepik

В мозге около 170 миллиардов клеток, и, выполняя свои обычные задачи, они производят отходы — много отходов. Глубокий сон позволяет мозгу очищаться от этих отходов, защищая от таких состояний, как болезнь Альцгеймера, депрессия и мигрень.

Согласно исследованию, во время сна синхронизированная активность нейронов помогает выводить токсины, что указывает на критическую роль отдыха в поддержании здоровья мозга.

Кетогенная диета и психические заболевания

Кетогенная диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов демонстрирует потенциал в лечении психических заболеваний, таких как биполярное расстройство и шизофрения.

Хотя первые результаты многообещающие, эксперты отмечают, что строгие требования могут ограничить ее долгосрочную привлекательность.

Важно

Марихуана против эволюции: у подростков, употребляющих травку, мозг развивается иначе

Внедряя эти стратегии, люди могут сделать значительные шаги для поддержания здоровья мозга. Эти выводы демонстрируют важность простых, но эффективных корректировок образа жизни для более здоровой и сбалансированной жизни.

Ранее Фокус писал о том, как неудачный антибиотик превратили в средство от сорняков. Ученые переделали неудачный антибиотик в мощное оружие против инвазивных сорняков, дав надежду фермерам, которые борются с растущей устойчивостью к гербицидам.

Также Фокус писал о том, что устойчивые к антибиотикам бактерии процветают в больницах. Проведя подробное исследование сточных вод в лечебных учреждениях, ученые обнаружили места, кишащие вредными бактериями. И что еще хуже — многие из них устойчивы к антибиотикам.

Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.