9 неочікуваних способів покращити своє психічне здоров'я: про що дізналися вчені у 2024 році

У світі зростає занепокоєння, пов’язане з занепадом розумових здібностей та станом психічного здоров’я. Вчені виявили, що існують прості способи покращити свій стан.

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Оксфордське слово року 2024 — "гниття мозку" — демонструє зростаюче занепокоєння щодо занепаду розумових здібностей, пов'язаного з надмірним використанням медіа. Хоча цей термін звучить тривожно, дослідники пропонують перспективні методи покращення здоров'я мозку та зменшення стресу, пише WFYI.org.

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Писати від руки

В епоху, коли домінує комп'ютерна техніка, письмо від руки має несподівані когнітивні переваги Фото: Pexels

В епоху, коли домінує комп'ютерна техніка, письмо від руки має несподівані когнітивні переваги. Дослідження показують, що письмо від руки допомагає дітям розпізнавати літери, а дорослим — краще розуміти складні поняття.

Координація між моторною та зоровою системами посилює роботу мозку. Навіть художники відзначають, що письмо від руки надихає на творчість, що робить його простим і ефективним методом для покращення концентрації уваги та навчання.

Зв'язок між кишечником і мозком

Нові дослідження виявляють тісний зв'язок між здоров'ям кишківника та стресостійкістю. Люди з різноманітним мікробіомом і міцними кишковими бар'єрами краще пристосовані до життєвих труднощів.

Оскільки кишечник виробляє більшу частину серотоніну і дофаміну, підтримка його здоров'я є життєво важливою. Хоча ферментовані продукти, такі як йогурт і кімчі, є корисними, експерти наголошують на необхідності персоналізованих стратегій через складність кишківника.

Вплив роботи допізна

Робота допізна з часом призводить до депресії та погіршення фізичного здоров'я Фото: RDNE Stock project

Дослідження виділяють ризики, пов'язані з роботою в нічні зміни або ненормованим графіком, особливо для недостатньо забезпечених груп населення.

Робота допізна з часом призводить до депресії та погіршення фізичного здоров'я. Експерти наголошують на важливості системних змін, які сприятимуть кращому балансу між роботою та особистим життям і загальному щастю.

Зміна способу життя знижує ризик деменції

Невеликі зміни в способі життя, такі як покращення сну, здорове харчування, регулярні фізичні вправи та активне соціальне життя, можуть знизити ризик розвитку деменції на 40%, відповідно до останніх досліджень.

Навіть ті, хто має генетичні фактори ризику, отримують від цього користь.

Терапія внутрішньосімейних систем

Внутрішні сімейні системи (ВСС) — новий терапевтичний підхід — фокусується на розумінні різних "частин" особистості, таких як внутрішній критик або захисник.

Ранні дослідження показують, що він може допомогти впоратися зі стресом, ПТСР і депресією. Поки дослідження тривають, багато пацієнтів вважають цей метод трансформаційним для подолання психічних проблем.

Силові тренування

Регулярні силові тренування покращують настрій, зменшують симптоми депресії та тривоги Фото: Victor Freitas

Регулярні силові тренування покращують настрій, зменшують симптоми депресії та тривоги, а також зміцнюють фізичне здоров'я. Мінімальні зусилля, такі як використання стрічок опору або вправи з власною вагою, можуть принести значні переваги.

Ця доступна форма фізичних вправ особливо приваблива для тих, хто прагне підвищити психічну та фізичну стійкість.

Ультраоброблені продукти та ризики для психічного здоров'я

Серед найпоширеніших — фастфуд, солодкі напої, пластівці, печиво та інші снеки Фото: Freepik

Дієта сильно впливає на психічне здоров'я. Споживання ультраоброблених продуктів, виготовлених повністю з речовин, виділених з інших продуктів або синтезованих у лабораторіях, пов'язане з підвищеним ризиком депресії.

Серед найпоширеніших — фастфуд, солодкі напої, пластівці, печиво та інші снеки. Вони часто містять багато солі, цукру, жирів і калорій, а також мало клітковини та мікроелементів, таких як вітаміни.

Експерти рекомендують зосередитися на цільних продуктах і уникати продуктів з незнайомими інгредієнтами, щоб підтримати як психічне, так і фізичне здоров'я.

Роль сну

Під час сну синхронізована активність нейронів допомагає виводити токсини, що вказує на критичну роль відпочинку у підтримці здоров'я мозку Фото: Freepik

У мозку близько 170 мільярдів клітин, і, виконуючи свої звичайні завдання, вони виробляють відходи — багато відходів. Глибокий сон дозволяє мозку очищатися від цих відходів, захищаючи від таких станів, як хвороба Альцгеймера, депресія та мігрень.

Відповідно до дослідження, під час сну синхронізована активність нейронів допомагає виводити токсини, що вказує на критичну роль відпочинку у підтримці здоров'я мозку.

Кетогенна дієта та психічні захворювання

Кетогенна дієта з високим вмістом жирів і низьким вмістом вуглеводів демонструє потенціал у лікуванні психічних захворювань, таких як біполярний розлад і шизофренія.

Хоча перші результати багатонадійні, експерти відзначають, що суворі вимоги можуть обмежити її довгострокову привабливість.

Важливо

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Впроваджуючи ці стратегії, люди можуть зробити значні кроки для підтримки здоров'я мозку. Ці висновки демонструють важливість простих, але ефективних коригувань способу життя для більш здорового і збалансованого життя.

Раніше Фокус писав про те, як невдалий антибіотик перетворили на засіб від бур'янів. Вчені переробили невдалий антибіотик на потужну зброю проти інвазивних бур'янів, давши надію фермерам, які борються зі зростаючою стійкістю до гербіцидів.

Також Фокус писав про те, що стійкі до антибіотиків бактерії процвітають у лікарнях. Провівши докладне дослідження стічних вод у лікувальних установах, вчені виявили місця, що кишать шкідливими бактеріями. І що ще гірше — багато з них стійкі до антибіотиків.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.