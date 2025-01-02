На Земле обнаружена новая скрытая точка вулканической активности: где скрывается угроза (фото)

Новое исследование обнаружило, что вулканическая активность, бурлящая под Йеллоустонским национальным парком, вероятно, находится в движении.

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В июле 2024 года ученые зафиксировали взрыв на вулкане Судного дня, расположенном в Йеллоустонском национальном парке в США. Теперь исследователи считают, что этот регион может стать новым местом вулканической активности: результаты нового исследования показали, что резервуары магмы, питающие дикие выбросы супервулкана, похоже, смещаются на северо-восток от Йеллоустонской кальдеры, пишет Science Alert.

Новое исследование было проведено группой под руководством сейсмолога Нинфы Беннингтон из Геологической службы США. Авторы исследования утверждают, что место будущего риолитового вулканизма, вероятно, сместилось на северо-восток Йеллоустонской кальдеры. Ученые пришли к таким выводам на основе объема риолитового расплава, хранящегося под северо-восточной частью кальдеры.

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Исследователи также обнаружили, что за последние 160 000 лет посткальдерный риолитовый вулканизм на самом деле произошел на большей части Йеллоустонской кальдеры, за исключением этого северо-восточного региона.

Схема предполагаемого образования Йеллоустонской кальдеры Фото: National Park Service

Отметим, что Йеллоустон — один из крупнейших супервулканов на планете. Исследователи считают этот регион сложным и динамичным одновременно — он потрясающе красив и крайне опасен. Предыдущие исследования уже показали, что за последние 2 миллиона лет Йеллоустон пережил три крупных извержения, образующих кальдеру — извержения, создающие котлообразные бассейны на поверхности планеты, когда подземный магматический очаг опустошается. Исследователи также обнаружили, что эти самые крупные извержения перемежались с более мелкими.

Известно, что кальдерообразующие извержения в Йеллоустоне происходят из резервуаров риолитового расплава. Это богатая кремнием магма, вулканический эквивалент гранита, липкая, вязкая и медленно движущаяся, и, как полагают, она хранится в огромных объемах под Йеллоустонским регионом.

Предыдущие исследования предполагали, что риолитовые резервуары поддерживаются более глубокими резервуарами базальтовой магмы. Отметим, что этот расплавленный материал содержит значительно меньше кремния чем риолит, но также богат железом и магнием. Он также менее вязкий, чем риолит, и более плотный.

Карта резервуаров под Йеллоустоуном. Желтый цвет обозначает базальт, красный риолит и оранжевые переходные зоны базальт-риолит. Фиолетовые треугольники — станции магнитотеллурического мониторинга Фото: National Park Service

В новом исследовании Беннингтон с коллегами использовали эти отличия для исследования содержимого магматического резервуара под Йеллоустонским плато. Один из способов мониторинга активности под поверхностью Земли заключается в измерении поверхностных изменений магнитных и электрических полей планеты. Команда провела широкомасштабное магнитотеллурическое исследование в Йеллоустонской кальдере, а затем использовала данные для моделирования распределения резервуаров расплава.

Результаты ученых показывают, что существует по крайней мере семь отдельных областей с высоким содержанием магмы, некоторые из которых питают другие, на глубине от 4 до 47 километров под землей — вплоть до границы земной коры и мантии.

Ученые обнаружили, что наиболее любопытное хранилище расположено на северо-востоке региона. Здесь расположены огромные резервуары базальтовой магмы, которые в нижней коры нагревают и поддерживают камеры риолитовой магмы в верхней коре. Эти камеры риолитовой магмы содержат предполагаемый объем хранения расплава около 388–489 кубических километров.

Увы, по словам ученых, точное время и способ этих будущих извержений потребуют дальнейшего анализа.

Ранее Фокус писал о том, что мир не готов к разрушительному извержению супервулкана Йеллоустон, и все же это может произойти.