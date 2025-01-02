На Землі виявлено нову приховану точку вулканічної активності: де ховається загроза (фото)

Нове дослідження виявило, що вулканічна активність, що вирує під Єллоустоунським національним парком, імовірно, перебуває в русі.

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У липні 2024 року вчені зафіксували вибух на вулкані Судного дня, розташованому в Єллоустонському національному парку в США. Тепер дослідники вважають, що цей регіон може стати новим місцем вулканічної активності: результати нового дослідження засвідчили, що резервуари магми, які живлять дикі викиди супервулкана, схоже, зміщуються на північний схід від Єллоустоунської кальдери, пише Science Alert.

Нове дослідження було проведене групою під керівництвом сейсмологині Нінфи Беннінгтон з Геологічної служби США. Автори дослідження стверджують, що місце майбутнього риолітового вулканізму, ймовірно, змістилося на північний схід Єллоустоунської кальдери. Вчені дійшли таких висновків на основі обсягу риолітового розплаву, що зберігається під північно-східною частиною кальдери.

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Дослідники також виявили, що за останні 160 000 років посткальдерний риолітовий вулканізм насправді стався на більшій частині Єллоустоунської кальдери, за винятком цього північно-східного регіону.

Схема ймовірного утворення Єллоустонської кальдери Фото: тарантул

Зазначимо, що Єллоустоун — один із найбільших супервулканів на планеті. Дослідники вважають цей регіон складним і динамічним одночасно — він приголомшливо красивий і вкрай небезпечний. Попередні дослідження вже показали, що за останні 2 мільйони років Єллоустоун пережив три великих виверження, які утворюють кальдеру — виверження, які створюють котлоподібні басейни на поверхні планети, коли підземне магматичне вогнище спустошується. Дослідники також виявили, що ці найбільші виверження перемежовувалися з більш дрібними.

Відомо, що виверження в Єллоустоуні відбуваються, що утворюють кальдери, з резервуарів риолітового розплаву. Це багата кремнієм магма, вулканічний еквівалент граніту, липка, в'язка і повільно рухома, і, як вважають, вона зберігається у величезних обсягах під Єллоустоунським регіоном.

Попередні дослідження припускали, що ріолітові резервуари підтримуються глибшими резервуарами базальтової магми. Зазначимо, що цей розплавлений матеріал містить значно менше кремнію, ніж ріоліт, але також багатий на залізо та магній. Він також менш в'язкий, ніж ріоліт, і більш щільний.

Карта резервуарів під Єллоустоуном. Жовтий колір позначає базальт, червоний ріоліт і помаранчеві перехідні зони базальт-ріоліт. Фіолетові трикутники — станції магнітотеллуричного моніторингу Фото: тарантул

У новому дослідженні Беннінгтон з колегами використовували ці відмінності для дослідження вмісту магматичного резервуара під Єллоустоунським плато. Один зі способів моніторингу активності під поверхнею Землі полягає у вимірюванні поверхневих змін магнітних та електричних полів планети. Команда провела широкомасштабне магнитотеллуричне дослідження в Єллоустоунській кальдері, а потім використовувала дані для моделювання розподілу резервуарів розплаву.

Результати вчених показують, що існує принаймні сім окремих областей з високим вмістом магми, деякі з яких живлять інші, на глибині від 4 до 47 кілометрів під землею — аж до кордону земної кори та мантії.

Вчені виявили, що цікавіше сховище розташоване на північному сході регіону. Тут розташовані величезні резервуари базальтової магми, які в нижній корі нагрівають і підтримують камери риолітової магми у верхній корі. Ці камери риолітової магми містять передбачуваний обсяг зберігання розплаву близько 388-489 кубічних кілометрів.

На жаль, за словами вчених, точний час і спосіб цих майбутніх вивержень потребуватимуть подальшого аналізу.

Раніше Фокус писав про те, що світ не готовий до руйнівного виверження супервулкана Єллоустоун, і все ж це може статися.